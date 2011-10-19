Свет пустого сада

Очень нравятся оранжевые цветы-«фонарики», которые осенью распускаются на опустевших клумбах. Как размножить эти растения и можно ли пересадить их осенью? Елена Пересильд, Псков

Ах, какая золотая осень процарствовала в этом году! Больше месяца настоящее бабье лето всеми оттенками жёлтого и красного радовало наши души. Скоро зима, и мы, насладившись жарким летом и бархатной осенью, с умиротворением глядя на пустой сад, будем ждать и готовиться к весне…

Много лет назад, по случаю, в частном саду у одного коллекционера мне удалось приобрести кустик редкого в то время краснолистного бузульника (сорт «Отелло»). Посаженный на удачное и почётное место, он быстро стал набирать силу. А рядом с ним начали расти зелёные прямостоячие побеги совсем другого растения, с крупными яйцевидными листьями. Весь сезон я боролась с искушением выполоть незваного гостя, но оставила – и правильно сделала. К концу лета на побегах «распустились» зелёные фонарики. Постепенно они «разгорались», краснели. После заморозков листья поникли и опали. И сад начал погружаться в сон. А яркие фонарики продолжали «светить».

С той поры мой сад никогда не пустеет. Нарядные «фонарики», оказавшись физалисом обыкновенным (Physalis alkekengi), получили законную прописку в дальнем конце сада. Зимой, когда всё вокруг прозрачно, издалека видны оранжево-красные «огонёчки», которые до новой весенней зелени оживляют спящий сад.

Физалис обыкновенный – многолетнее травянистое растение с разветвлённым подземным корневищем. Неприхотливо, выносит полутень, но на плодородной дренированной почве и солнечном месте растёт великолепно. Ветви становятся длинными, а «фонарики» сформировываются очень крупными. Цветёт физалис невзрачно бело-зелёными мелкими цветочками, которые появляются в пазухах больших листьев. Плод – оранжево-красная шарообразная ягода. Но её не видно, она спрятана в блестящей красной чашечке в виде фонарика.

В диком виде физалис растёт в более тёплом климате южной Европы, Америки, Азии. Обширные заросли «фонариков» попадаются в светлых лесах, по опушкам, зарослям кустарников, по оврагам. Перенесённый в наши уютные, закрытые от ветров сады, физалис прекрасно акклиматизировался. И сегодня даже считается агрессивным растением. Его красота при нашем попустительстве может заполонить весь сад. Чтобы растение не «разбежалось» по нему, ограничьте его передвижение вкопанными на глубину 30–40 см преградами (лист шифера, рубероид, кровельное железо и пр.).

Размножается физалис легко и быстро. Как у всех паслёновых, семян в каждой ягоде очень много. Посадите их в горшочки одновременно с рассадой томатов, и к середине апреля получится прекрасная рассада. Но легче всего размножить физалис столонами. Разложите их горизонтально на глубине 5–8 см, присыпьте рыхлой почвой, не допускайте пересыхания. Пересаживать можно весной и осенью. Если вам очень хочется посадить физалис сегодня, то, при условии положительных температур почвы и воздуха, прикопайте растение с комом земли и утеплите на зиму листьями или торфом слоем 15–20 см. А сажать по правилам будете весной. Красивого света вашему саду!