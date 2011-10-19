Старый знакомый из мезозоя

У нас на даче сохранился красивый старый бабушкин сад. Растёт в нём боярышник – древнее корявое дерево. Хотели его удалить, но дерево цветёт ежегодно, не болеет, корчевать вроде жалко. Под ним вырос настоящий лес из поросли. Можно ли эти растения использовать для живой изгороди? Переживут ли они пересадку? И сохранят ли они полезные свойства своего родителя?

Ольга Гнесина, Ленинградская область

Наступила поздняя осень, облетели листья и грустно опустели сады… Но природа никогда не перестанет нас радовать и удивлять. Сочные краски лета и золотой осени уступили место тонким изящным линиям прозрачной графики позднеосеннего сада. Как яркие тёплые огоньки уютного дома, мерцают на голых веточках красные ягодки-яблочки. Конечно же, это боярышник – добрый любимый знакомый из старого бабушкиного сада…

Боярыня, боярка, боярышник – такими красивыми именами называли на Руси это дерево (или крупный кустарник). Причём абсолютно справедливо. И красив, и полезен необычайно, и вкусен, и неприхотлив. Полезные свойства боярышника известны человечеству ещё с начала I века и с тех пор с удовольствием использовались целителями всех мастей. Ископаемые останки плодов и листьев археологи находят в отложениях аж мелового периода мезозойской эры!

Но вернёмся в наш сад. Сегодня в качестве плодового и лекарственного растения боярышник сажают всё реже. Больше используют современные декоративные сорта для украшения участка. И очень обидно за полезный реликт. Господа садоводы, возвращайте в сады боярышники и берегите старые деревья. Они того заслуживают.

В нашей стране произрастает свыше 70 видов боярышников, а всего их около 1000. Наиболее популярные у нас – листонадрезанный, Бритшнейдера, Максимовича, кроваво-красный (или сибирский), Королькова (или алтайский), точечный, петушья шпора (или колючий), приречный, однопестичный и др. И все эти растения неприхотливы и красивы. Продолжительность их жизни большая – 200–300 лет. Высота растений колеблется в зависимости от вида от 1,2 до 3 метров. Размножается семенами, поэтому сеянцевая поросль может послужить прекрасным материалом для живой изгороди. Боярышник любит солнечное местоположение, в тени расти и цвести будет значительно хуже.

Считается, что растение нетребовательно к грунтам. Это правда, но при обеспечении нейтральной или слабощелочной реакции почвы (рН7,5–8,0). Однако при посадке молодого саженца не поленитесь выкопать посадочную яму и заполнить её перегноем, листовой землёй, компостом и песком (2:2:1:1). Внесите в яму 300–400 г извести и 50–70 г фосфоритной муки. Каждые 2–3 года вносите под крону известьсодержащие материалы (золу, доломитовую муку, гумми известь, яичную скорлупу и пр.).

Большинство видов засухоустойчивы, в засуху можно поливать раз в месяц. Но они не любят близкого залегания грунтовых вод. В посадочной яме обязательно сделайте дренаж (15–20 см). Корни любят свободно дышать, желательно перекапывать приствольные круги два раза в год.

Селекционный аргумент Все боярышники прекрасно стригутся и быстро обрастают. Побегообразовательная способность у них очень высокая. Из этого растения для нашего климата получаются самые лучшие топиарные (фигурно стриженые) объекты и непроходимые живые изгороди. Любителям декоративных форм советуем пополнить свои коллекции боярышником колючим сорта Paul’s Scarlet с тёмно красными очень декоративными махровыми цветами. И боярышником однопестичным Compacta – карликовый шаровидный сорт (до 1 м в диаметре). Великолепно смотрится привитый на высокий штамб.

Для старого сердца

И в официальной, и в народной медицине боярышник применяют для лечения самых разнообразных сердечно-сосудистых заболеваний. В плодах содержится удивительно удачно сбалансированный комплекс необходимых веществ. Важно: действующие вещества боярышника не накапливаются в организме даже при очень длительном применении. Поэтому ягоды особенно полезны людям преклонного возраста. Их уставшее сердце оживляется, укрепляется и поддерживается.

Сок боярышника общеукрепляющий: 0,5 кг зрелых плодов провернуть в мясорубке, добавить полстакана воды, нагреть до 40–45 градусов, помешивая. Процедить и отжать. Целительный сок принимают по 1 ст. л. три раза в день перед едой.