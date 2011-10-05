С пропиской не торопитесь

Каждый год во второй половине лета у меня на луговине за участком зацветает необычный одуванчик. Он похож на традиционный весенний одуванчик, но более изящный, не такой агрессивный, цветет до заморозков. Хочу пересадить его в сад. Что это за растение?

Инга Полетаева, Калужская область

Нашу читательницу покорило своей «изящной» красотой сорное растение, типичное для средней полосы. Называется этот красавец – осот полевой (Sonchus arvensis), из семейства астровых (сложноцветные). Он по-своему красив. Листья ярко-зелёные, перистолопастные, похожие на одуванчик. Цветоносы тонкие с действительно изящными соцветиями. Зацветает осот среди сочной луговой растительности к концу лета, когда мощные травы освобождают место.

Осот полевой хорошо себя чувствует на лугу после сенокоса, быстро зацветая среди отавы. Он очень неприхотлив, растет на любых почвах, заморозки и низкие температуры переносит прекрасно. На бедных почвах растение мельчает, но не сдается. Соленые почвы с удовольствием заселяет. Даже на приморских песчаных дюнах этот сорняк приживается. Растет и в гористой местности. На поле после вспашки осот быстро восстанавливает силы.

Наш совет: любуйтесь на осенний «одуванчик» на лугу. Такого внимания осоту будет вполне достаточно. Не приносите сорные растения на садовый участок. Попав в благоприятные условия окультуренной почвы на участке, этот сорняк сразу покажет свой агрессивный характер. Главный корень проникает на глубину до одного метра. Боковые корни располагаются на территории радиусом 1,5–2,0 метра. Корневая система осота сразу занимает самый плодородный пахотный слой толщиной 10–15 см, вытесняя культурные растения. Любое повреждение корней во время обработки почвы провоцирует рост новых растений из каждого маленького корешочка.

А сколько созревает семян! Одно растение за год выдает до 20 тыс. семян, легко разлетающихся по ветру. Попав глубоко в почву, они могут десятилетиями ждать удобного случая для всхода и роста.

Польза от осота, конечно же, имеется. Его сочная зелень с удовольствием поедается домашним скотом. Традиционная и народная медицина практически не использует осот в лечебных целях.

С большой осторожностью переселяйте полевые и лесные растения в свой сад.