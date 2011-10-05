Посади рябину у дома

Хочу посадить рябину со сладкими ягодами. Мне посоветовали Невежинскую рябину. Расскажите, пожалуйста, об этом сорте.

С уважением, Людмила Петровна, Тверь

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) – любимое и очень распространённое растение в средней полосе. Небольшое дерево высотой 6–12 метров, реже растёт кустарником. Род рябина включает 80 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария, на территории России встречаются 34 вида.

На сегодняшний день мы можем выбрать и посадить на своём участке сладкие и супервитаминные рябиновые деревья. Спасибо за это нужно сказать И.В. Мичурину, который настоятельно рекомендовал вводить рябину в культуру, особенно в северных и северо-восточных районах России.

Рябина неприхотлива, зимостойка, без повреждения плодовых почек выдерживает морозы до -50 градусов! Плоды содержат 5–16% сахаров, до 3% органических кислот (аскорбиновая, яблочная, лимонная, сорбиновая, янтарная). Витамина С – до 200 мг, каротина – до 20 мг и полный набор микроэлементов. Не каждое традиционное плодовое растение может похвастаться такой характеристикой. И ещё плоды рябины содержат органические кислоты (сорбиновые), обладающие бактерицидными свойствами. Отсюда и вся её волшебная сила.

Мичурин успел вывести много садовых сладкоплодных сортов. За основу для селекции он взял рябину Невежинскую – это не сорт, а группа культурных форм с крупными сладкими плодами. Произрастали такие рябины в Ивановской и Владимирской областях. В результате долгой работы получились новые сорта, завоевавшие заслуженную любовь у садоводов.

Мичуринские сорта Невежинской рябины: Ликерная, Бурка, Гранатная, Мичуринская десертная и др. Они отличаются содержанием сахаров и кислот, а, значит, вкусом. Однако плоды у всех сортов сладкие, и их можно перерабатывать без предварительного промораживания (как у горьких сортов).

Так как рябина неприхотлива, то растёт на любых наших суглинках. Но для хорошей приживаемости на новом месте выкопайте стандартную для плодовых растений посадочную яму, заполните смесью огородной земли, перегноя, песка с добавлением посадочной нормы минеральных удобрений. И через 1–2 года молодое деревце обязательно зацветёт душистыми с миндальным запахом щитками белых цветков. А в конце сентября собирайте урожай ярких сладких волшебных ягод. Заготовьте «волшебство» впрок. И ешьте на здоровье.

Волшебство про запас Плоды собирают, подвяливают и сушат в тени или в духовке при температуре 60 градусов. Из них готовят настои от «100 болезней». Народная медицина применяет рябину как профилактическое средство от гипертонии и атеросклероза, общеукрепляющее и повышающее иммунитет. Наука установила наличие в рябине сорбита, понижающего уровень холестерина в крови. Также сорбит – заменитель сахара при диабете. Настои готовят так: 1 ч. л. измельчённых плодов заливают стаканом кипятка, настаивают 1 час, добавляют сахар по вкусу. Пить по полстакана 3–4 раза в день. В рябине много пектиновых веществ, поэтому из сладких сортов получаются чудесные пюре, пастила, варенья, джемы, мармелад. А также квас и уксус.

Народный аргумент

По народным поверьям, рябина приносила в дом счастье и благополучие. Осень – время свадеб, и ни одно подобное мероприятие не обходилось без рябины. Рябиновые бусы вешали на шею молодоженам – отгонять злых духов. Больных выносили подышать спасительным воздухом под рябиновое дерево, считалось, что «волшебный дух рябиновый разгоняет хвори». Ягоды и ветки с листьями подкладывали под постель больного – выздоровление наступало незамедлительно. В старину из плодов готовили напитки, варенья на меду, отвары и настойки. Ягоды и листья сушили, зимой из них заваривали чаи. В сухих рябиновых листьях отлично сохранялись яблоки и груши.