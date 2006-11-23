А у вас какие яйца?

Как известно, внутри яйца существует воздушная полость, объем которой меняется в зависимости от «возраста» яйца. А значит, и от свежести. Вспомним школу и любимые уроки физики. «Бабушкин» способ, который мы вам хотим напомнить, основан как раз на этой самой физике.

Разведите насыщенный соляной раствор. Для этого налейте в небольшую емкость литр теплой воды и добавьте 120 граммов соли. Размешивайте до полного растворения соли. Затем аккуратно опускайте в раствор сырые яйца.

Только что снесенное яйцо, а оно и считается абсолютно свежим, в насыщенном соляном раст­воре опустится на дно. Одно- или двухдневное яйцо погрузится наполовину. А трехдневное уже будет плавать на поверхности.

Однако это вовсе не означает, что трехдневные яйца уже не свежие, и их есть нель­зя. В холодильнике яйца могут лежать довольно долго, при этом все их полезные свойства сохраняются.

Даже без холодильника свежие яйца долго не испортятся, если каждое яйцо аккуратно протереть кусочком свиного сала или вазелином. После этого положить в темное прохладное место.

Есть еще один малоизвестный способ хранения яиц без холодильника. На одну секунду опустите яйцо в кипяток. От высокой температуры тонкий слой белка под скорлупой сворачивается. Получившаяся защитная белковая пленка хорошо и долго предохраняет яйцо от доступа внешнего воздуха. А хранить желательно тоже в темном прохладном месте.

Читателю на заметку

Добавьте соли

Охлажденные яйца, например, лежавшие в холодильнике, чаще всего лопаются при варке. Чтобы яйцо сварилось «целеньким», добавьте в воду столовую ложку соли. Скорлупа лопнет, а белок и желток не вытекут.

У кого много времени

Если времени достаточно и вы никуда не спешите, то перед варкой положите яйца на полчаса в теплую воду. А затем варите на медленном огне. После таких приготовлений скорлупа треснуть не должна.

Яйцо «в мешочек»

При варке яиц на медленном огне белок получается более жидкий, а желток - более твердый. А на быстром огне яйцо сварится «в мешочек» - белок твердый, а желток переменной консистенции.