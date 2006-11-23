Своя в доску

Итак, какую же доску приобрести? Во-первых, не самую дешевую. Конечно, гладить на ней все равно удобнее, чем на столе. Но при этом невозможно поменять ткань на доске, сложно выгладить большие вещи и т.д.

Во-вторых, доска обязательно должна быть с металлическими ножками, которые могут изменяться по высоте в зависимости от роста человека. При этом легко и быстро регулироваться под рост каждого члена семьи. Более надежной и долговечной считается ступенчатая система фиксации (через равные промежутки).

В-третьих, подвижные соединения должны быть ремонтопригодны (на болтах, а не на заклепках). Гладильная доска постоянно расшатывается, и болты легко подкрутить или заменить. А вот если выйдут из строя заклепки - доску можно выбрасывать.

В-четвертых, у гладильных досок хорошего качества основа рабочей поверх­ности (собственно «доска») изготавливается из тонкого металлического листа с ребрами жесткости. А не из дерева, оргалита или ДСП.

В-пятых, чехол на доске должен быть съемным обязательно! Его нужно регулярно легко снимать и стирать. В противном случае, сами знаете, на чистом белье после глажения могут появиться желтоватые пятна. Между тканью чехла и металлической поверхностью прокладывается достаточно толстый слой синтетического ватина. Если слой тонкий, то при глажении на лицевой стороне отпечатываются швы изделия.

В-шестых, рабочая поверхность в идеале должна быть в длину около полутора метров, а в ширину - примерно 40 см. Для примера - даже самые большие мужские брюки на этой поверхности свободно располагаются без складок.

В-седьмых, у качественных досок на ножки надеваются нескользящие резиновые «галошки», а не пластиковые.

В-восьмых, на многих досках имеется специально оборудованное «место стоянки» утюга - тоже очень удобно.

И наконец, у хороших досок чехол бывает сшит из термостойких тканей, к которым практически не пригорают другие материалы. Ну это уже на любителя.

Ирина СКВОРЦОВА, к.т.н.