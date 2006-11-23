Гибискус – китайская роза

Гибискус - род растений из семейства мальвовых, и их насчитывается около 250 видов. У нас в комнатном цветоводстве выращивается китай­ская роза или кленок (Hibiskus rosa-sinensis). Это красивый куст или деревце с яркими крупными цветами до 15 см в диаметре. Пять лепестков венчика переходят в воронку, из которой далеко вперед выходит изящная трубка из сросшихся тычинок и пестика. Есть сорта с махровыми цветами, с пестрой листвой. Экзотическая форма цветка дополняется богатством тропических красок - от темного пурпурного до розового, через оранжевый и лимонно-желтый.

Цветет гибискус с марта по октябрь, а при благоприятных условиях и хорошем уходе может цвести круглый год с маленьким перерывом. Цветок радует нас всего 1-2 дня, но бутонов так много, что растение всегда нарядное.

Растение неприхотливо, но ему нужен самый светлый подоконник. Он теплолюбив, не любит сквозняков.

Но больше всего гибискус не любит «перемены мест». Постарайтесь не менять его местоположение во время цветения, иначе возможно опадение не только цветов, но и листьев. Поэтому будьте готовы к тому, что после покупки в магазине и дороги домой вожделенный цветок сбросит бутоны. Не расстраивайтесь, найдите ему постоянное место, и он быстро восстановится, появятся новые бутоны и цветы. А лучше приобретать растение в нецветущем состоянии.

Почва должна состоять из равных частей дерновой и листовой земли, перегноя, слабокислого торфа и песка. В период активного роста надо подкармливать минеральным удобрением раз в две недели. Раз в 2-3 года нужно пересаживать.

Почвенный ком всегда должен быть хорошо и равномерно смочен. Если воздух в помещении слишком сухой, опрыскивайте ежедневно листву в вечерние часы. При цент­ральном отоплении зимой поставьте на батарею емкости с водой, отчего вам с гибискусом станет только лучше.

При ярком свете, умеренной влажности и постоянном тепле гибискус цветет круглый год и не теряет листвы.

Николай ФУРСОВ

Каркадэ и гибискус - близнецы-братья

Любимый многими чай каркаде - это высушенные бутоны гибискуса, заваренные как обычный чай. Но для этих целей наш домашний «кленок» не годится. Да и света и тепла недостаточно. Однако вы можете не сообщать гостям эту информацию, пусть думают, что вы угощаете их чаем каркаде со своего подоконника. Разные теплые страны культивируют местные сорта гибискуса. От этого зависят вкус и цвет напитка. Китайский чай каркаде приобретает темно-пурпурный цвет и кислый вкус, таиландский - пурпурно-красный и сладкий, а мексиканский - темно-оранжевый и солоновато-кислый.

Чай каркаде очень полезен, в нем море витаминов и полезных соединений. Горячий настой является тонизирующим напитком, в холодном виде - успокаивает.

Но его нельзя кипятить, иначе антоцианы (красящие вещест­ва), благодаря которым он так полезен, разрушаются. Напиток делается грязно-серого цвета. Нельзя заваривать в металлической посуде и использовать жесткую воду. Иначе вкус и цвет будут безнадежно испорчены.