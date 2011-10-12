Радуга на капусте

В этом году у нас выросла удивительная по красоте декоративная капуста. Как будто радуга отпечаталась на ней – кольца 4 цветов «нарисованы» на листьях. Никогда такого не видела! Хотелось бы собрать семена. Как это правильно сделать?

Спасибо. Вера Андрейченко, Смоленская область

Декоративная капуста – двулетнее растение. Она зацветает и даёт семена на второй год. Однако, как известно, самые красивые и необычные розетки листьев вырастают из гибридных семян. И, как правило, собранные семена с таких гибридов редко дают потомство, похожее на родителей. Но попробовать вырастить и собрать семена со своего растения вполне можно, а вдруг получится что-нибудь необычное и интересное.

Если оставить капусту зимовать на грядке, то никаких семян мы не увидим – замёрзнет красавица. Нужно сохранить розетку до будущей весны. Не забудьте: капуста – перекрёстно опыляемое растение. Поэтому выкопайте несколько экземпляров для «чистоты эксперимента». Не смотрите, что капуста – холодостойкое растение, не дожидайтесь наступления морозов. Выкопайте растения уже сегодня и пересадите их в большие горшки. Почва должна быть рыхлая и питательная, лучше всего подойдёт перепревший компост. Обеспечьте растениям хорошее освещение и регулярный полив, не допускайте резких колебаний влажности почвы. Обычно зимой в условиях городской квартиры, несмотря на все наши усилия, светолюбивые растения вытягиваются, некоторые листья сохнут, желтеют и опадают. Капуста – не исключение. Поэтому нижние листья удаляйте после полного усыхания. К весне останется пучок листочков на длинной кочерыжке.

В марте вынесите растения на застеклённый балкон. А после схода снега скорее везите страдалиц на дачу и пересаживайте в грунт. Не возвращайте капусту на прежнее место. Посадите на новой грядочке с хорошей плодородной почвой, богатой органикой. Обязательно внесите суперфосфат. Поливайте, грунт всё время должен быть влажным.

Благодарная капуста начнёт быстро расти, и в июне растения зацветут. Обязательно нужно изолировать цветоносы от других растений этого семейства (крестоцветные или капустные). Наденьте на них мешочки из нетканого материала или марли. Когда раскроется максимальное количество цветов, займитесь опылением растений. В августе соберёте семена. И ждите результатов на следующий год. Удачи! Почувствуйте себя настоящими селекционерами!