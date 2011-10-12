Только на пользу

У меня созрел небывалый урожай сладкого перца. Нам всей семьёй столько не съесть. Поделитесь, пожалуйста, каким-нибудь простым рецептом консервирования перца и других овощей.

Спасибо, ваша читательница Сафронова Елена, Нижний Новгород

В этом году хороший урожай овощей порадовал наших огородников. И картофель, и корнеплоды, и лук – все культуры уродились великолепно. Особенно отличились тепличные жители. Огурцов и помидоров было много, а перцы прекрасно себя чувствовали даже в открытом грунте.

Свой собственный экологически чистый урожай ни в коем случае нельзя оставить без внимания. Всё надо съесть или обязательно запасти впрок. Предлагаем простые рецепты быстрого консервирования – без каких-либо сложностей.

Итак, сладкий перец. Не правда ли, приятно зимой открыть баночку, достать оттуда собственного урожая свежий перчик, порезанный дольками, и употребить его с аппетитом за ужином? Мы с вами так и сделаем.

Сладкий перец помойте, разрежьте каждый плод пополам, удалите семена. Нарежьте полукольцами. Банки получатся очень красивые, если использовать смесь из перцев разного цвета – зелёного, жёлтого и красного.

Теперь нужно приготовить заливку. Налейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте 1,5 ст. л. соли, 1 ст. подсолнечного масла, 3/4 ст. сахарного песка и 150 граммов 9%-ного уксуса. Положите 15 горошин чёрного перца и 10 лавровых листиков. Заливку вскипятите. Этого количества жидкости будет достаточно для консервирования примерно 3–4 кг перцев. Порезанные перчики порционно опускайте в кипящий маринад на 3–5 минут, слегка бланшируя.

Заранее подготовьте банки и крышки. Простерилизуйте их 10–15 минут в кипящей воде или аэрогриле в режиме 5–7 минут при температуре 120 градусов. Желательно использовать ёмкости небольшого объёма – 0,2–0,5 литра.

На дно каждой простерилизованной баночки положите по 2 зубчика чеснока для аромата и дополнительной консервации. Шумовкой вынимайте нарезанный перец из кипящего маринада и сразу же в горячем виде раскладывайте по баночкам. Важно – ломтики перца должны плотно лежать в банках. После заполнения залейте банки кипящим маринадом, закатайте крышками и переверните вверх дном. Оставьте в этом положении до полного остывания. Приятного аппетита!