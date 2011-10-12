Откуда великаны?

В этом году у меня и у многих моих дачных соседей выросла гигантская свёкла,при этом сеяли мы совершенно разные сорта. Мы вообще мало ухаживали за огородом, а урожай – отменный! Интересно, почему так произошло? И главное, можно ли есть этих великанов? Кстати, подскажите, как сварить такой овощ? Он ни в одну кастрюлю не поместится, а если разрезать – уйдут витамины и цвет потеряется.

Спасибо, Виктор Панюшкин, Новгородская область

Вырастить большой урожай всегда приятно. А когда при этом не потребовалось слишком много усилий – приятно вдвойне. В этом году многих садоводов-огородников порадовал урожай корнеплодов (на окультуренных почвах). Морковь, а особенно свёкла, уродились очень крупными. Килограммовые экземпляры стали нормой. Что же такое случилось со свёклой?

Во всем «виновата» погода. В первой половине вегетации, когда активно идёт рост фотосинтетического аппарата (короче, ботвы), шли дожди и было тепло. Именно такие условия необходимы свёкле в этот период. Повезло. Во второй половине периода роста начинает образовываться корнеплод, происходит отток питательных веществ в корень. Здесь нужны умеренное тепло, желательно прохладные ночи и регулярный полив. И опять свёкле повезло – все условия были выполнены.

Смело ешьте свой богатый урожай. Большие размеры корнеплода в данном случае не обусловлены избытком азотных удобрений, а явились результатом удачного стечения погодных условий.