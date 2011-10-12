Откуда великаны?
Небывалый урожай свёклы в этом году
№ 40(281) от 13.10.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]
В этом году у меня и у многих моих дачных соседей выросла гигантская свёкла,при этом сеяли мы совершенно разные сорта. Мы вообще мало ухаживали за огородом, а урожай – отменный! Интересно, почему так произошло? И главное, можно ли есть этих великанов? Кстати, подскажите, как сварить такой овощ? Он ни в одну кастрюлю не поместится, а если разрезать – уйдут витамины и цвет потеряется.
Спасибо, Виктор Панюшкин, Новгородская область
Вырастить большой урожай всегда приятно. А когда при этом не потребовалось слишком много усилий – приятно вдвойне. В этом году многих садоводов-огородников порадовал урожай корнеплодов (на окультуренных почвах). Морковь, а особенно свёкла, уродились очень крупными. Килограммовые экземпляры стали нормой. Что же такое случилось со свёклой?
Во всем «виновата» погода. В первой половине вегетации, когда активно идёт рост фотосинтетического аппарата (короче, ботвы), шли дожди и было тепло. Именно такие условия необходимы свёкле в этот период. Повезло. Во второй половине периода роста начинает образовываться корнеплод, происходит отток питательных веществ в корень. Здесь нужны умеренное тепло, желательно прохладные ночи и регулярный полив. И опять свёкле повезло – все условия были выполнены.
Смело ешьте свой богатый урожай. Большие размеры корнеплода в данном случае не обусловлены избытком азотных удобрений, а явились результатом удачного стечения погодных условий.
Следите за сахаром
Как сварить большой корнеплод? Наш совет: не задумывайтесь сильно над этой проблемой. При варке некоторая часть полезных веществ, конечно же, переходит в воду, но их количество существенно не зависит от целостности корнеплода. Поэтому смело можете разрезать свёклу на части и уместить в кастрюлю. Насыщенный свекольный цвет потеряет только тонкий поверхностный слой на месте разреза.
Самое важное при варке свёклы – сохранить сахар в корнеплоде. Для этого обязательно подсластите воду. Добавьте минимум столовую ложку сахарного песка на 3-литровую кастрюлю. Тогда сладкий уровень в воде будет выше, чем в овоще, и не произойдет перехода полезного свекольного сахара в раствор. И посолить не забудьте. Приятного аппетита!
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