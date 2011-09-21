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Облепиха лечит лихо

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели », Татьяна РЫБАК, врач ]

Облепиха лечит лихо

Все мы знаем еще с детства: в ягодах, овощах, фруктах содержится очень много полезных для человека веществ. Но каких конкретно? И чем они помогают? «Аргументы неделi» продолжают об этом рассказывать.

Облепиха

Это ценнейшее поливитаминное растение. В ней масса биологически активных веществ. Содержит флавоноиды, каротин, серотонин, ненасыщенные жирные и органические кислоты, дубильные вещества, витамины С, В1, В2, В6, В9, В12, Е1. Имеется также витамин Е. Он полезен, в частности, для профилактики дистрофии мышц и склероза сосудов. Кроме витаминов в облепихе присутствует множество микроэлементов: сера, железо, марганец, бор, титан, кремний, алюминий. С латинского языка слово «облепиха» переводится как «блестящая лошадь». Такое название дано растению не случайно. Еще в древности греки заметили: если кормить лошадь листьями облепихи, то ее внешний вид станет заметно лучше. Шерсть будет лосниться и станет гладкой, пройдут заболевания кожи, животное станет выносливее.

Облепиха хорошо заживляет обморожения и ожоги, различные раны. Благодаря анестезирующим свойствам она усмиряет боль. Применяется при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, лечении гинекологических заболеваний. Поскольку в ней очень мало сахара, она рекомендуется диабетикам. Кроме ягод облепихи, полезны ее листья: содержащиеся в них кумарины уменьшают вязкость крови. Облепиховый чай (5 граммов заваренных в стакане кипятка облепиховых листьев) поможет избавиться от стоматита.

Облепиха прекрасно укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ, повышает эластичность артерий, в стенках кровеносных сосудов восстанавливает гладкомышечные волокна. Она служит тонизирующим для организма средством и способна его омолаживать. Компрессы из облепихи уменьшают ревматическую боль. А масло, приготовленное из нее, значительно снижает риск возникновения тромбов. Причем полезно не только наружное, но и внутреннее его употребление. А желательнее всего сочетать то и другое. В этом случае лучше заживают язвы, проходят воспалительные процессы. Облепиховое масло помогает при малокровии, инсультах и инфарктах, атеросклерозе, высоком артериальном давлении и повышенном содержании в организме сахара, укрепляет зубы и десны. Его полезно втирать в кожу головы. Оно напитывает корни волос, и те становятся гуще.

Масло можно приготовить самостоятельно. Для этого из облепихи сначала выжимают сок. Затем в дело идет мякоть. Ее измельчают на терке, ипосле просушивания добавляют подсолнечное либо оливковое масло (в полтора раза больше, чем сока и мякоти). Далее смешивают получившуюся массу – сок, масло и мякоть. Отстаивают в течение трех недель. После этого процеживают.

Облепиховый сок очищает почки, печень, служит профилактикой гриппа и острых респираторных заболеваний.

Необходимо сказать и о противопоказаниях в применении облепихи. Это прежде всего индивидуальная непереносимость. Кроме того – желче- и мочекаменная болезнь, а также повышенная кислотность.

Алыча

Полезна (не только для лечения, но и профилактики) цинги, куриной слепоты. А также – при авитаминозе, простуде, болезнях горла, запорах, хронических воспалениях желчных путей и печени, заболеваниях почек, импотенции. В трех последних случаях помогает водный настой ее цветков. Алыча очищает кровь, способна выводить радионуклиды – поскольку в ней много клетчатки и пектинов (в черных плодах), содействует увеличению роста у детей. Приготовленные из нее маски благотворно действуют на кожу.

Сок ягод не только рекомендуется при цинге и прекрасно тонизирует организм. Он является потогонным средством, помогает при кашле, хорошо заживляет раны. Как правило (если нет иных рекомендаций), его пьют перед едой по 200–350 миллилитров трижды в день. Добавленная в сок чайная ложка меда сделает напиток менее кислым.

Компот из сушеной алычи одновременно служит легким слабительным и улучшает пищеварение при гастрите, а также перистальтику кишечника.

Среди содержащихся в растении компонентов – органические кислоты, дубильные вещества (но не в желтоплодной алыче), провитамин А, витамины В, В1, В2, С, РР; натрий, железо, магний, калий, фосфор, кальций.

Беременным женщинам и людям, страдающим сахарным диабетом, а также ожирением, употребление алычи не рекомендуется.

Голубика

Повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, служит профилактикой авитаминоза, цистита, простудных заболеваний; помогает при энтероколитах и катаре желудка. Снимает отеки, связанные с болезнями сердца и почек. Способствует выведению токсинов и радионуклидов, а также общему укреплению организма и профилактике цинги. Отвар листьев – это легкое слабительное, а отвар сухих плодов – вяжущее средство при поносе.

Голубика улучшает деятельность органов внутренней секреции, щитовидной железы; работу органов пищеварения; оказывает антисклеротическое действие. Обладает такими свойствами, как противовоспалительное, стимулирующее и желчегонное. Снимает жар и снижает уровень сахара в крови. Помогает при бронхите и воспалении легких.

Отвар молодых побегов с листьями применяется при ревмокардите, болезнях мочевого пузыря и почек; настой листьев – при сахарном диабете.

Голубика полезна детям. Она не только содействует их росту, но и укрепляет организм. Благодаря содержанию каротиноидов благотворно влияет на зрение, а присутствующий в ягодах витамин К улучшает свертываемость крови, делает более прочными зубы и кости. В голубике есть также витамины А, В1, В2, С, РР.

При болезнях сердца поможет специальный отвар (его принимают 5 раз в день по 1 ст. л.). Измельчить 2 ст. л. сухих молодых веточек и листьев. Стаканом кипятка залить в эмалированной емкости. Затем полчаса, закрыв крышкой, греть на кипящей водяной бане. После процедить, перед этим в течение 15 минут охладив при комнатной температуре. Отжать оставшуюся массу. Кипяченой водой довести отвар до объема в 200 мл. Предельный срок хранения в холодильнике – 2 дня.

Народный рецепт

Вот как можно использовать облепиховое масло.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки. За полчаса до еды трижды в день принимать по 1 ч. л.

При истощении и анемии. Залейте стаканом кипятка 1 ст. л. листьев. Процедите после того, как полчаса отстоится. Пейте три-четыре раза в день просто как чай.

При тонзиллите. Три в день смазывайте облепиховым маслом миндалины.

Полезно знать

Чтобы избавиться от запора, надо воспользоваться отваром алычи. Стаканом кипятка залить столовую ложку сушеных плодов. Довести до кипения, а затем настоять 5-6 часов. Процедить. Затем трижды в день перед едой пить по трети стакана.

Отвар из коры алычи снижает жар. А настой из ее цветов и листьев помогает при хронических колитах.

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