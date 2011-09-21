Мы совсем недавно приобрели садовый участок. Все члены семьи пытаются сажать те растения, которые нравятся. Часто спорим. Но в одном солидарны – хотим малинник! Посоветуйте, какие и где лучше взять сорта, как правильно посадить, чтобы не ошибиться? Можно ли еще успеть осенью или ждать весны?

С уважением к «АН», Игнатьевы, Киржач

Малина, пожалуй, самый любимый нашими садоводами плодовый кустарник. Ухоженные ровные грядки с сортовыми кустами или запущенные малиновые заросли непременно присутствуют на каждой даче. И разве можно россиянину обойтись зимой без традиционного малинового варенья? Кто еще не успел посадить плантацию душистой ягоды? Вперед, за дело, самое время для этого уже наступило.

Со второй середины сентября наступает наиболее благоприятное время для пересадки малиновых кустов и закладки новых плантаций. Гряды располагайте на новом солнечном, защищенном от ветров месте. Желательно возвращаться на место старых малинников через несколько лет. Приобретенные в садовых центрах и питомниках кусты подготовьте к посадке. Обрежьте поломанные и больные корни, срежьте листья. Желательно замочить в стимуляторе укоренения (по инструкции). Стебли укоротите до 40 см. Листья обрежьте. Только после этого сажайте. Если вы делите и пересаживаете кусты с собственной грядки и действуете быстро, то стебли укоротите наполовину, а листья можно оставить.

Почву перекопайте на

30–40 см. На суглинках лучше всего сажать малину в траншеи глубиной 40–50 см. Вниз положите полуперепревшие древесные отходы, дерн, траву, полуперепревший навоз. Почву приготовьте рыхлую, влагоемкую, воздухопроницаемую, но достаточно плотную. Наилучшая кислотность – рН6,7. Не пожалейте для малины компоста, биоперегноя, добавьте песок, золу и хорошо перемешайте с дерновой землей.

Ваши усилия не пропадут в таком «вкусном корыте» малиновые кусты будут очень хорошо себя чувствовать, и корневые отпрыски не «поползут» в разные стороны. Все новые побеги будут формироваться в дальнейшем в зоне приготовленной траншеи, что очень удобно для ухода. Вдоль стен траншеи можно вкопать листы железа или рубероид для предотвращения расползания побегов за границы малинника.

Ширину траншеи можно выбрать любую, но разумнее сделать не более 1 м. Почву хорошо пролейте, после оседания добавьте грунт. Сажайте кустики на бугорок, обжимая корни. Корневую шейку заглублять нежелательно. Расстояние между кустами 40–50 см. Сильно разрастающиеся сорта высаживайте пореже, через 60–70 см. В широкой траншее сажайте в шахматном порядке. Обязательно хорошо полейте после посадки. Если дождей будет мало, то до наступления морозов нужно еще два раза хорошо полить. Утеплять на зиму посадки не обязательно, замульчируйте 5–7 см слоем торфа или опилками.

Селекционный аргумент

Одним из лучших оригинаторов садовой малины заслуженно считается академик Иван Васильевич Казаков. Знакомим вас с некоторыми его сортами, наиболее популярными у садоводов.

Абрикосовая – куст высотой 1,5 метра из 7 крупных ветвей, ягоды золотисто-абрикосового цвета, крупные (4 г), урожайность – 3 кг с куста.

Бабье Лето-2 – куст раскидистый, ягоды рубинового цвета весом 2 г, урожайность большая, свыше 4 кг (!) с куста.

Гусар – высокорослый (до 2,5 м), очень красивый куст, плоды весом 2,5 г, урожайность 2,5 кг, очень устойчивый к болезням и вредителям.

Золотые купола – раскидистый куст высотой 1,3–1,5 м, ягоды очень крупные средней массой 4 г, округло-конической формы ярко-желтого цвета, при перезревании становятся оранжевыми и прозрачными. Урожайность – 2 кг.

Шапка Мономаха – раскидистый куст из 3 побегов высотой 1,5 м. Ягоды удлиненной тупоконической формы, плотные, рубинового цвета. Суперурожайный, до 5,6 кг (!) с куста, средняя масса ягоды – 6,5 г (!). Недостаток – при ранних заморозках в средней полосе успевает созреть только половина урожая, что тоже неплохо. Для увеличения периода плодоношения требует укрытия нетканым материалом.