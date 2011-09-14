С почтением к шиповнику

У нас давно растет куст шиповника, и мы полагали, что это самое полезное растение на участке. Но недавно в гостях побывала знакомая, и она нас расстроила. Сказала, что куст интересен только своим внешним видом, а пользы от него никакой. Шиповник якобы бывает разный. Мы поспорили. Расскажите, пожалуйста, о шиповнике и где же тогда взять наиболее полезные экземпляры?

Спасибо, постоянные читатели «АН»

супруги Корнюшенко, Иваново

В какое время и как лучше всего заготавливать шиповник, чтобы сохранить максимум витаминов? Какие сорта сегодня считаются самыми лучшими?

Ольга Редькина, Рязань

«…свороборина благословенна, понеже сила ее подательна есть ко здравию всего тела человеческаго и переменит вредительное естество на благое». С таким великим почтением описывал в летописи наш древний предок диковинный «заморский» шиповник, такое обычное для современного обывателя растение. Для нас с вами настало самое подходящее время собирать плоды чудесного кустарника, полезные свойства которого ничуть не стали хуже за прошедшие века.

Шиповник в Древней Руси называли «свороборинное дерево», или «свороборина», то есть усеянное колючками («своробь» – «чесотка»). Растение в те времена было редкое для Руси. При Иване Грозном за плодами шиповника посылали экспедиции в оренбургские степи. При дворе ягоды использовали, выражаясь современным языком, как лечебно-профилактическое средство. Но потихоньку, постепенно из «придворного» лечебного средства шиповник превратился в распространенное и любимое садоводами плодовое растение.

Действительно, по наличию полезных веществ разные сорта и видовые формы шиповника сильно отличаются. Но при этом любое растение красиво, а его плоды, конечно же, полезны. В настоящее время благодаря усилиям селекционеров выведено много современных сортов. Содержание витамина С, пектинов, каротина, сахаров и урожайность – основные направления селекции. Например, витамина С в шиповнике в 10 раз больше, чем в черной смородине, и в 100 (!) раз больше, чем в яблоках.

Размножают шиповник семенами (посев под зиму), корневыми отпрысками и зелеными черенками. Но в домашних условиях черенки приживаются плохо, посеянные семена не гарантируют повторения сорта, а корневые отпрыски образовывают не все сорта. Поэтому мой совет, покупайте сортовые саженцы перспективных сортов в плодовых питомниках. Для обильного плодоношения рекомендуется сажать рядом несколько разных сортов. Перекрестное опыление значительно повысит урожай, а куртины из разных видов будут украшением участка.

Уход заключается в регулярных поливах (особенно в первый год), прополках. Плоды шиповника срывают до наступления полной зрелости, когда они еще твердые, но уже имеют окрашенную оболочку. Сушат в печке при температуре 80–90 градусов и как можно быстрее после сбора. Это способствует максимальному сохранению витамина С. Помимо плодов у шиповника полезны все части растения – листья, корни и лепестки.