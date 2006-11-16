Зима
№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]
Ну, вот и ЗИМА - чудо нашей
ПРИРОДЫ!
Зимою не ждите вы теплой погоды.
Зима - это ВЕТЕР! МЕТЕЛЬ и
ПОТЕМКИ!
Зимой воют ВЬЮГИ и мчатся
ПОЗЕМКИ!
Зимой надо кутаться в теплые шубы,
Зимой нос краснеет, обветрены губы.
Зимой замерзают и реки и лужи,
Спешат все домой от назойливой
СТУЖИ.
Спешат через сквер со скамейкой
заброшенной,
Спешат, и на льду, чуть снежком
запорошенном,
Нога поскользнется, и
с криками: «Ой!»
Сидишь на земле, а спешил ведь
домой...
Зимой так бывает, как будто нарочно.
Но хватит о грустном! Теперь -
о хорошем.
Зима - это СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС и
ПРОСТОРЫ;
ЗАГАДОЧНЫЙ двор и на окнах
УЗОРЫ;
НЕПОВТОРИМЫЙ снежинок
РИСУНОК
И украшенье ХРУСТАЛЬНЫХ
СОСУЛЕК!
Зима - это САНКИ, КОНЬКИ,
это - ЛЫЖИ.
И горка тем лучше, чем круче и выше.
И РАДОСТЬ от спуска смешалась
со СНЕГОМ,
Который без устали падает с неба;
Ложится на землю пушистыми
волнами,
И все КРАСОТОЮ ЗИМЫ
переполнены.
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