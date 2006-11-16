Ну, вот и ЗИМА - чудо нашей

ПРИРОДЫ!

Зимою не ждите вы теплой погоды.

Зима - это ВЕТЕР! МЕТЕЛЬ и

ПОТЕМКИ!

Зимой воют ВЬЮГИ и мчатся

ПОЗЕМКИ!

Зимой надо кутаться в теплые шубы,

Зимой нос краснеет, обветрены губы.

Зимой замерзают и реки и лужи,

Спешат все домой от назойливой

СТУЖИ.

Спешат через сквер со скамейкой

заброшенной,

Спешат, и на льду, чуть снежком

запорошенном,

Нога поскользнется, и

с криками: «Ой!»

Сидишь на земле, а спешил ведь

домой...

Зимой так бывает, как будто нарочно.

Но хватит о грустном! Теперь -

о хорошем.

Зима - это СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС и

ПРОСТОРЫ;

ЗАГАДОЧНЫЙ двор и на окнах

УЗОРЫ;

НЕПОВТОРИМЫЙ снежинок

РИСУНОК

И украшенье ХРУСТАЛЬНЫХ

СОСУЛЕК!

Зима - это САНКИ, КОНЬКИ,

это - ЛЫЖИ.

И горка тем лучше, чем круче и выше.

И РАДОСТЬ от спуска смешалась

со СНЕГОМ,

Который без устали падает с неба;

Ложится на землю пушистыми

волнами,

И все КРАСОТОЮ ЗИМЫ

переполнены.