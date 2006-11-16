Орел в курятнике

«Каждый год меня родители отправляли к бабушке на все лето в Орловскую губернию. Первую неделю после приезда я чувст­вовал себя неуютно, а потом - как будто здесь и родился. Жили бабка с дедом натуральным хозяйством, а я помогал. С дедом сено косил, и огород полол, и даже корову доил (этот факт моей биографии потом очень веселил моих городских школьных товарищей). Такая летняя жизнь мне очень нравилась, и запомнил я то чудесное время очень хорошо.

Но как-то раз плавное течение летней деревенской жизни было нарушено удивительным событием - «военно-воздушным парадом» местного значения. Дед подготавливал бутыли для приготовления наливки нового урожая и выкинул во двор ягоды из-под настойки. Куры всегда этим лакомились. Наклюются, ходят и качаются, а потом спать отправляются по кустам.

Был у нас хозяин курятника Петя-Петушок - красавец и душка. Любимец публики, дамский угодник. Ласковый, красивый, очень крупный петух. Он знал, что очень красив, гордился этим, но не зазнавался, позволял всем любить себя и сам всех любил. Позовет его бабушка: «Петя красивый, Петя красивый, иди сюда!» Он подойдет, потрется об ноги, как кот, и скажет: «Кр-кр-кр», - значит, знаю, красивый. А женщин он всех любил, независимо от породы.

Так вот, склевал наш Петенька эти ягоды. Видимо, особо удалась наливка, постарался дедушка, непростые оказались ягодки. Началось тут такое! Орлом начал летать над огородами наш тихий Петя. Полетел на «вражью» территорию драться, но все петухи отошли в сторону - что с пьяного взять! Обидевшись, Петя опять взмыл в небо и стал выделывать фигуры высшего пилотажа. Мы из окошка веранды, а куры из курятника следили за нашим каскадером. С диким кошачьим воем, включив «форсаж», Петя взлетел на ТV-антенну (!) на крыше дома и стал хлопать крыльями и кукарекать. Потом он спикировал в огород и совершил вынужденную посадку в укропе...

На следующий день все признаки похмелья были у Пети на лице, вернее, на гребешке. Его обычно сочный розово-малиновый гребень стал серо-зеленого цвета и вяло болтался. Сам Петя сделался ниже ростом, перья поблекли, хвост обвис, взгляд потух. Он весь день охал, ахал, стонал и жаловался бабушке. Несколько раз проверял помойку, но косточки кончились, и поправить здоровье было нечем.

Три дня он был грустный, а потом все забылось. Петя прожил у бабушки много лет, съесть его никому не приходило в голову - все равно что съесть члена семьи. Умер он от старости, и его с почестями похоронили в саду под сиренью.

Николай СЕМИН,Белгород»