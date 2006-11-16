Заготовки в ноябре

Ноябрь - самое подходящее время заготовки черенков для зимних и весенних прививок. Если срезанные черенки правильно хранить, они будут отличного качества. Весной, до середины марта, тоже можно нарезать черенки. Но это разумно только при мягких зимах. Для средней полосы - не годится.

Черенки нужно срезать со здоровых и урожайных растений. Берите однолетние приросты, полностью вызревшие, с южной стороны дерева. Однако волчки (тоже однолетние побеги) для прививок не годятся.

Чтобы не перепутать, где у срезанных черенков верх, а где низ, сверху сразу делайте прямой срез на сантиметр выше почки. Снизу срез должен быть косой на полтора сантиметра ниже почки.

Прикрепите этикетки с названием сорта. Замажьте садовым варом срезы. Если черенков мало, свяжите их все в один пучок, если много - рассортируйте.

Навестите своих друзей и соседей, в садах которых вызрели понравившиеся вам яблоки с грушами и сливы с вишнями. Поменяйтесь с ними лучшими сортами. Попросите их нарезать черенков со своих деревьев. Как известно, взятое у соседа по непонятным причинам приживается лучше. Не забудьте про этикетки.

Временно можете сохранить черенки (если их не много) в холодильнике. Заверните пучки в мокрую хлопчатобумажную ткань, потом в газету, затем в полиэтиленовый пакет. Положите в отделение для овощей.

Когда выпадет достаточно снега, обвяжите пучки еловым лапником от грызунов и закопайте в снег с северной стороны дома. Лучше их расположить вертикально. Зимой окучьте повыше снегом. Поверх бурта с черенками положите утепляющий материал (торф, лапник, солому). Это задержит таяние снега весной.

Прививками можно заниматься, когда у подвоя нач­нется сокодвижение. А черенки привоя должны сохраниться в «спящем» состоянии. Прививать черенками с проросшими почками бессмысленно.