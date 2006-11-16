С капустою не расставайтесь…
Кольраби – на вкус полезна и на цвет красива
№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]
Древние греки так ее и называли - стеблевая репа. Вид у нее, действительно, как у репы, а по вкусу кольраби напоминает нежную кочерыжку белокочанной капусты. Стеблеплод содержит много белков, углеводов, витаминов (особенно витамина С), минеральных веществ, а самое главное - кальция. Поэтому этот ценный диетический продукт так охотно едят дети, беременные и кормящие женщины. И вообще, кольраби просто необходима женщинам всех возрастов.
Самое вкусное у этой капусты - утолщенный стебель или стеблеплод округлой формы. В зависимости от сорта мякоть бывает белая или фиолетовая. Из нее готовят салаты, тушат и запекают, пекут пирожки и оладьи, а дети любят погрызть, как морковку.
Не торопитесь побыстрее расстаться с кольраби. Этот вид капусты хранится хорошо и лучше других за счет мясистого стебля. Условия хранения такие же, как и у корнеплодов. В подвале капуста пролежит прекрасно до весны.
Если у вас большой холодильник, советуем положить кочанчики кольраби в пакеты и убрать в овощное отделение. Капуста долгое время не усохнет и сохранит все полезные свойства.
Эльвира МЕЗЕНЦЕВА, агроном
Хозяйке на заметку
Оладьи из кольраби
Два кочана почистить и потереть на терке. Посолить, добавить два яйца, чайную ложку сахара, полстакана молока. Все размешать и замесить тесто, постепенно подмешивая муку (можно блинную). Печь оладушки вернее всего на хорошо разогретой чугунной сковороде на подсолнечном масле.
Салат для беременных
Одну морковку и один небольшой кочанчик кольраби потереть на мелкой терке и хорошо перемешать. В отдельной таре перетереть ложку меда с горстью толченых грецких орехов, добавив лимонного сока. А потом смешать все вместе и, не торопясь, съесть.
Суп рыбный
Сварить рыбу (например, небольшого судачка). Вынуть из бульона, бульон процедить. Порубить кусочками кольраби, морковь, репчатый лук, немного корней петрушки и сельдерея. Еще добавить сладкий перец и лавровый лист. Положить в бульон и варить до готовности. Добавить отделенную от костей рыбу и немного сливочного масла.
Фаршированная кольраби
Пять небольших кочанов почистить и немного поварить в подсоленной воде. Затем срезать «крышечку» и вынуть сердцевину. Опять положить в воду и доварить до мягкости. Приготовить фарш - провернуть в мясорубке 200 граммов вареного мяса, поджарить две нашинкованные луковицы, добавить 100 граммов сметаны и сердцевину кольраби, посолить, поперчить и все перемешать и обжарить на сковороде. Начинить фаршем кочанчики, накрыть «крышечками», посыпать тертым сыром, завернуть в фольгу и запечь в духовке.
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