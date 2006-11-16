С капустою не расставайтесь…

Древние греки так ее и называли - стеблевая репа. Вид у нее, действительно, как у репы, а по вкусу кольраби напоминает неж­ную кочерыжку белокочанной капусты. Стеблеплод содержит много белков, углеводов, витаминов (особенно витамина С), минеральных веществ, а самое главное - кальция. Поэтому этот ценный диетический продукт так охотно едят дети, беременные и кормящие женщины. И вообще, кольраби просто необходима женщинам всех возрастов.

Самое вкусное у этой капусты - утолщенный стебель или стеблеплод округлой формы. В зависимости от сорта мякоть бывает белая или фиолетовая. Из нее готовят салаты, тушат и запекают, пекут пирожки и оладьи, а дети любят по­грызть, как морковку.

Не торопитесь побыстрее расстаться с кольраби. Этот вид капусты хранится хорошо и лучше других за счет мясистого стебля. Условия хранения такие же, как и у корнеплодов. В подвале капуста пролежит прекрасно до весны.

Если у вас большой холодильник, советуем положить кочанчики кольраби в пакеты и убрать в овощное отделение. Капуста долгое время не усохнет и сохранит все полезные свойства.

Эльвира МЕЗЕНЦЕВА, агроном

Хозяйке на заметку

Оладьи из кольраби

Два кочана почистить и потереть на терке. Посолить, добавить два яйца, чайную ложку сахара, полстакана молока. Все размешать и замесить тесто, постепенно подмешивая муку (можно блинную). Печь оладушки вернее всего на хорошо разогретой чугунной сковороде на подсолнечном масле.

Салат для беременных

Одну морковку и один небольшой кочанчик кольраби потереть на мелкой терке и хорошо перемешать. В отдельной таре перетереть ложку меда с горстью толченых грецких орехов, добавив лимонного сока. А потом смешать все вместе и, не торопясь, съесть.

Суп рыбный

Сварить рыбу (например, небольшого судачка). Вынуть из бульона, бульон процедить. Порубить кусочками кольраби, морковь, репчатый лук, немного корней петрушки и сельдерея. Еще добавить сладкий перец и лавровый лист. Положить в бульон и варить до готовности. Добавить отделенную от костей рыбу и немного сливочного масла.

Фаршированная кольраби

Пять небольших кочанов почистить и немного поварить в подсоленной воде. Затем срезать «крышечку» и вынуть сердцевину. Опять положить в воду и доварить до мягкости. Приготовить фарш - провернуть в мясорубке 200 граммов вареного мяса, поджарить две нашинкованные луковицы, добавить 100 граммов сметаны и сердцевину кольраби, посолить, поперчить и все перемешать и обжарить на сковороде. Начинить фаршем кочанчики, накрыть «крышечками», посыпать тертым сыром, завернуть в фольгу и запечь в духовке.