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Зимний спиннинг

№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Зимний спиннинг

 

 

Места ловли

Как правило, для зимней ловли на спиннинг рыболовы выбирают теплые незамерзающие водоемы вблизи крупных городов и промышленных цент­ров, заводов и фабрик, электростанций. Часть таких водоемов не замерзает всю зиму, на некоторых лед встает только на некотором удалении от мест сброса теплых вод. В прибрежной зоне рыба в зимнее время на открытых водоемах стоит редко. Поэтому в основном ловля происходит на дальней и ближней бровках и конечно же на ямах. Есть рыбу из теплых водоемов можно, но отнюдь не изо всех. Те водоемы, которые не замерзают благодаря сточным водам заводов или крупных городов (например, Москва-река), довольно грязные. Водоемы - охладители электростанций обычно вполне чистые, и рыба в них не опасна для здоровья. Да и большинство рыболовов все же выезжает на рыбалку для удовольствия, а не за рыбой, которую проще купить на рынке или в магазине.

Снасти

Зимняя ловля на спиннинг - береговая. Именно поэтому необходимо иметь достаточно длинные и мощные удилища, способные доставить приманку на большое расстояние от берега - к заветной яме или бровке. Многие незамерзающие водоемы имеют хорошее течение, поэтому и тест спиннинга должен быть достаточно широким - от 12-15 до 40-50 грамм. Катушка предпочтительнее безынерционная, вмещающая на шпулю 120-130 метров плетеной лески диаметром 0,12-0,16 мм. Леска ставится плетеная, для более четкого контакта с приманкой. Диаметр от 0,10 до 0,18 мм в зависимости от водоема, веса используемых приманок и возможных трофеев. Приманки - джиг-головки и грузила-«чебурашки» с крючками двойниками и насаженными на них твистерами и виброхвостами различных размеров и цветов. Более предпочтительны белые, перламутровые, зеленые, красные, зеленые кислотные цвета, приманки цвета «машинное масло». Неплохой результат показывают приманки с блестками. Иногда в качестве приманок используют вращающиеся блесны и воблеры, но они значительно менее эффективны в зимний период.

Одежда и обувь

Выбор правильной одежды и обуви для зимней ловли на спиннинг - залог комфортной рыбалки. Что касается обуви, то чаще всего используют специальные резиновые сапоги с толстыми войлочными вкладками. Подойдут и валенки с галошами. Но при их использовании стоит помнить о том, что есть вероятность наступить в воду и промочить ноги. Чтобы обезопасить валенки, почти все рыболовы используют бахилы от комплектов химза­щиты.

Одежда для зимнего спиннинга тоже требуется специфическая. Сидя у лунки на ящике, рыболов запросто может позволить себе надеть теплый свитер, а поверх него бушлат или телогрейку. А вот когда приходится по глубокому снегу проходить вдоль берега реки или озера не один километр, да еще и постоянно делать размашистые движения руками при забросах, такая одежда просто не подходит. Как же быть? Просто одеться правильно. В этой ситуации выручат качественное термобелье и непродуваемая куртка. Механизм работы прост. В то время, когда вами будут совершаться активные действия - забросы, переходы с места на место, - воздушная подушка термобелья будет нагреваться теплом тела. Дальше тепло будет сохраняться. А верхняя непродуваемая куртка будет препятствовать выходу тепла наружу. Между термобельем и курткой можно надеть еще средней толщины шерстяной свитерок. Что касается нижней части одежды, то уместным будет такое же сочетание - непродуваемые штаны и термобелье. В принципе подойдут и простые ватные штаны - главное, чтобы вам в них было удобно передвигаться.

Не обойтись зимой и без перчаток. Чаще всего зимние спиннингисты используют перчатки с обрезанными пальцами. В них удобнее держать леску при забросе, менять приманки, очищать крючки от травы и мусора.

Арсенал

Спиннинг - Black Hole Striker (длина 3,0 м, тест 12-45 г, вес 200 г, кольца FUJI SIC)

Катушка - Black Hole Double Force
(серия 3000)

Леска - плетеная Deluxe (0,10-0,14 мм)

Спиннинг - Black Hole Hyper (длина 3,20 м, тест 12-45 г, вес 240 г, кольца FUJI SIC)

Катушка - Black Hole Double Force
(серия 3000)

Леска - плетеная Deluxe (0,12-0,16 мм)

Спиннинг - Black Hole Hitman (длина 2,75 м, тест 12-45 г, вес 282 г, кольца FUJI SIC)

Катушка - Black Hole Top Basser (серия 4000)

Леска - плетеная Deluxe (0,10-0,14 мм)

 

 

 

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