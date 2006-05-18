Вторая жизнь бутылок

Все мы немножко Плюшкины. Привыкаем к вещам, иногда не можем расстаться со старой доброй футболкой или выгоревшими брюками. А наши дет­ские игрушки, они такие родные и любимые! И куда девать вышедшее из моды пальто или местами потертую, но совсем не ветхую шубу из кролика? Если жалко, не выбрасывайте, они могут пойти в дело.

Отвезите в деревню или на дачу, там все пригодится. Из старых шуб можно сшить классную «медвежью» шкуру. А кто не знает про половички и коврики из старых х/б вещей! И пугало нарядить тоже нужно. А как надолго можно занять детей на даче, делая всякие вещицы из природного материала, лоскутков и разных не нужных в городе штучек!

ВЫБРОСИТЬ пустые пластиковые бутылки? Да ни за что! И правильно. Чистенькие, красивые, удобные – в саду и огороде все пригодится.

Отрежьте у бутылки дно и горлышко. Разрежьте цилиндр вдоль. Получившийся прямоугольник необходимо выпрямить. Это легко сделать, если положить в тазик с горячей водой несколько слоев таких пластиковых прямоугольников, сверху придавить грузом – например, банкой с водой. Когда вода остынет, считайте, что пластик распрямился.

Теперь из этих элементов легко собрать любую конст­рукцию. Можно изготовить длинную ленту, которую используют как бордюр для ограждения грядок и цветников. Прямоугольники пластика последовательно скрепляют строительным степлером или спаивают паяльником. Так как бутылки бывают разного цвета, то бордюры окажутся прозрачными или коричневыми под цвет земли, или зелеными под газон. Таким же образом можно собрать целые панели. Из прямоугольников делают ленты, из лент – панели. Из панелей – стенки теплиц. Для теплиц швы надо спаивать. Попробуйте, получается очень прочная и долговечная конструкция.