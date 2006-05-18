Альтернатива навозу

ИНТЕНСИВНЫЕ методы земледелия предусматривают восполнение запасов питательных веществ за счет внесения органики. Таким удобрением издревле был навоз домашних животных. В его состав входят все необходимые для растений элементы и микроэлементы.

Качество навоза зависит от возраста животных. Например, в навозе молодых животных содержится больше азота и калия, взрослых – фосфора. Качество зависит и от вида животных, от используемых кормов, от способа хранения навоза, от подстилки и многого другого. Например, немало окультуренных ранее пахотных земель заброшены и стали источниками сорной растительности. Вместе с кормом с этих пастбищ семена сорняков попадают в навоз. Потом оказываются на приусадебном участке и разрастаются, угнетая культурные растения.

Где же найти навоз и при этом хорошего качества? Можно решить этот вопрос необычным способом.

Как известно, верхние части вегетирующих растений (5–7 см) содержат биологически активные ростовые вещества и всегда практически здоровы. В верхушечные точки роста поступает мощный поток питательных веществ. При регулярном скашивании травы газонокосилкой именно этих самых 5–7 см, получаем очень богатую питательную массу. Ею и наполняйте большие черные полиэтиленовые мешки. Сгодятся 120-литровые прочные мешки для мусора. Набейте их плотно, завяжите бечевкой и поставьте на хорошо прогреваемое место, лучше на солнце. Периодически переворачивайте. Через 3 месяца получается идеальное удобрение, по качеству не уступающее перепревшему навозу.

Таким образом, вы возвращаете обратно на свой участок вынесенные травой питательные вещества, не засоряете сорняками и не заражаете почву возможной инфекцией, которая может попасть вместе с навозом. Нет никакого запаха и грязи.

Очень удобно и экономически оправдано.

СОКОЛОВА, главный агроном питомника «Природный сад»

Какой навоз «вкуснее»

СОВСЕМ не все равно, каким навозом удобрять овощные культуры. Зеленые – самые привередливые. Они любят конский навоз. Зеленый лук вырастает нежный и сочный с приятным ароматом свежести (не подумайте, что с ароматом навоза). Конский навоз вообще считается самым лучшим. Но лошадей сейчас в хозяйствах днем с огнем не найдешь, поэтому удобрять будем навозом крупного рогатого скота. Редька, редиска, репа, другие корнеплоды, капуста, огурцы отлично растут на таких огородах.

Кстати, для зимнего хранения перебарщивать с внесением органических удобрений не стоит. От овечьего навоза очень вкусной и сочной становятся свекла и петрушка. А свиной навоз не всем нравится. Капуста приобретает неприятный запах, лук делается горьким, свекла – волокнистой и сухой, с неприятным запахом.

Птичий помет сейчас стал популярен, потому что доступен. Появилось много птицефабрик, где садоводы-любители могут свободно приобрести удобрение в любом количестве. Однако использовать его надо с осторожностью. Птичий помет – более концентрированное удобрение, чем навоз, из него эффективны жидкие подкормки в разбавлении в 12–15 раз (на ведро воды добавьте пол-литровую банку сухого помета и замочите на сутки). Очень «ядреным» удобрением урожай можно сжечь.

Пожелаем нашим растениям приятного аппетита, да и нам с вами тоже!

