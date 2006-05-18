Рябина – из кудрявой в плакучую

«ТО БЕРЕЗКА, то рябина, куст ракиты над рекой…» Рябина – одно из самых неприхотливых и распространенных деревьев в нашей стране. В лесу, где посырее, или у речки – рябинка обязательно отыщется. Принесите ее на участок, чтобы сделать «плакучее» дерево. Сначала подумайте, где бы вы хотели ее посадить. От этого зависят высота штамба и возраст деревца, которое будем перепрививать. Дерево, как известно, вверх растет только за счет верхушечной точки роста. На какой высоте вы сделаете прививку, оттуда и будет «плакать» рябина, штамб в дальнейшем станет расти только в толщину.

Чтобы под плакучей рябиной можно было поставить скамейку и наслаждаться уединением в жаркий день, деревце надо выбирать покрупнее, а прививку делать повыше. Привить нужно несколько черенков с разных сторон способом «за кору» или «в расщеп».

Можно посадить два деревца с разных сторон от дорожки, в дальнейшем направлять ветви друг к другу, формировать обрезкой – получится красивая входная арка. Прививку в этом случае надо сделать высоко, выше двух метров.

Если на альпийской горке посадите низкорослую форму, привитую на низком штамбе, получится красивое стелющееся растение.

По правилам, выкопать рябинки нужно весной, посадить их на подготовленную грядку в «школку». Год или два деревце должно подрастать и сформировать хороший штамб с компактной корневой системой, потом можно и прививать. А еще через год-два высаживать на постоянное место. Кстати, из леса выкапывать можно только «лишние» растения (в данном случае – проредить загущенную рябиновую поросль).

Если хочется все сделать побыстрее, то поэкспериментируйте прямо в лесу. Весной выкопайте деревце и посадите на хорошо подготовленное и удобренное – постоянное – место. Постарайтесь не повредить корневую систему, земляной ком обработайте корневином. Посадочную яму заправьте удобрениями, как для плодового дерева. На рябинке не удаляйте все почки, оставьте на штамбе – уберете следующей весной, когда прививка приживется. Растение сформирует новую вегетативную массу, достаточную для нормального фотосинтеза.

Прививайте c нами!

Вариантов создания декоративных форм и технологий выращивания очень много. Надеемся, что найдется немало садоводов с творческим подходом и жаждой эксперимента (мы же в России живем!). Пробуйте, прививайте, присылайте нам фотографии своих декоративных опытов и письма.