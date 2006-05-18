Скрестим ужа с ежом

ДЛЯ садоводов вторая половина мая – очень ответственное и интересное время: пора делать прививки. Прививать черенки – ну хоть один разочек, а попробовать надо. И дело это не такое простое, как кажется. Постарайтесь отнестись к процессу со вниманием и любовью, тогда все обязательно получится.

Сначала приобретите качественный инструмент. Вам понадобятся ножовка для дерева, секатор, топорик, лента для обвязки, садовый вар. И специальный прививочный острый нож. Придумайте себе удобный «патронташ», в нем разместите все инструменты: они должны быть под рукой. Удобно, доступно, легко взять.

Потренируйтесь делать срезы на черенках, на заготовленных ивовых прутиках. Пальцам необходимо запомнить движения, настоящий профессионал волнуется не меньше, чем пианист перед выступлением. Нижний срез на черенке должен быть безукоризненно чистый и ровный, его нужно сделать одним легким движением (повороты, изгибы не допускаются). Непросто научиться делать идеальные срезы сразу, но, со временем, навык приобретете.

Самое важное при прививке – точное совмещение камбиальных слоев подвоя и привоя. Идеальный случай – когда черенки одного диаметра и возраста, то есть толщина коры тоже одинаковая, но чаще бывает иначе. Обычно прививаемый черенок тоньше той ветви, на которую его прививают. Сместите черенок в одну сторону и совместите слои камбия. После обвязки все открытые части срезов обмажьте садовым варом.

Внимательно проинспектируйте черенки привоя. Они должны быть свежими, не проросшими (спящими), не сухими. Если они слегка увяли, можете завернуть их во влажную бумагу, положить в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и поместить на несколько дней в прохладное место или в холодильник. Непосредственно перед прививкой любые, даже качественные черенки опустите в воду на полчаса – час. Если они проросли или сильно высох­ли – не мучайте дерево и не тратьте напрасно драгоценное весеннее время: ничего не приживется.

Еще раз обойдите свой сад и внимательно подумайте, что, где и, главное, зачем вы хотите привить или перепривить.

Однобокие деревья можно превратить в гармоничные, если привить в штамб новую веточку. Для этого случая подойдет способ «вприклад с седлом»: привейте другой сорт, но того же срока созревания.

Если дерево плохо плодоносит, но при этом сильное и здоровое, перепривейте другим сортом или несколькими сортами одновременно. Здесь вы можете вволю поэкспериментировать, но оставьте дереву одну-две ветви старого сорта – взрослое дерево может погибнуть при полной перепрививке. Чем старше дерево, тем прочнее физиологическое равновесие между надземной и корневой системами – удалять сразу все ветви очень опасно, успеете сделать это на следующий год.

Не спешите спиливать старые или надоевшие деревья. Если дерево не больное, оставьте его и подумайте, во что можете его превратить. Сейчас появилось много интересных декоративных форм и сортов плодовых деревьев и кустарников, многие из них достаточно зимостойкие. Почувствуйте себя волшебником! Сотворите из непривлекательной с невкусными плодами яблоньки плакучую «сакуру». На невысокий штамб привейте несколько черенков вислой формы. Для этого случая подойдет способ прививки «в расщеп» или «за кору». А как красиво будет, если привить на одно дерево обыкновенную и краснолистную формы! Или попробуйте на сливу – махровый миндаль! Возможностей и вариантов очень много.

Прививайтесь сами!

РАЗ уж мы, дорогие садоводы, говорим о прививках, то очень кстати подумать о технике безопасности при работе с садовым инструментом. Зря улыбаетесь! Каждый садовод, прививая деревья, хоть раз, да порезался. Чем опытнее специалист, тем вероятнее обнаружить у него в кармане бинт, пластырь и «зеленку». А сколько раз, работая с землей в саду и огороде, вы получали мелкие ссадины и порезы!

Экологическая обстановка сейчас, сами знаете, не очень хорошая, особенно вокруг крупных городов. С плодородным грунтом, с навозом, который вы приобретаете, с компостной землей, куда складывались самые разнообразные отходы, на ваш участок может попасть инфекция. Поэтому советуем подумать о прививке от столбняка. Один укол – и на несколько лет вы приобретаете иммунитет к столбняку. В своей районной поликлинике можно сделать эту прививку бесплатно. Дело добровольное. Подумайте.