Урожай пропадает!

Собирать яблоки нужно было утром в сухую погоду. Плоды должны быть спелыми, но не перезревшими. Недозрелые - быстро завянут, перезревшие - быстрее загниют. Плоды снимают осторожно, чтобы не повредить восковой налет. Иначе они начнут гнить или усыхать.

Хранить яблоки необходимо при температуре 0-4 градуса в темных и хорошо проветриваемых помещениях. После сбора охладить яблоки до 5-8 градусов. Затем в ящики на дно постелить плотную бумагу и слой стружки. Положить слой яблок. Пересыпать стружкой и положить второй слой. Засыпать стружкой сверху и накрыть бумагой. Аккуратно поставить в подвал или погреб.

Вспомните, как и когда вы собирали свой урожай. Если вы сильно нарушили приведенные правила, то храниться плоды будут плохо.

Вероятно, и условия хранения ваших яблочек оставляют желать лучшего. Попробуйте создать им эти «лучшие» условия. Только так вы сможете сохранить оставшийся урожай в свежем виде.

Когда «медицина» бессильна

Если, несмотря на принятые меры, яблоки продолжают портиться, советуем переработать оставшийся урожай. Приводим несколько рецептов яблочных заготовок.

Пюре впрок

Яблоки порежьте на мелкие кусочки, добавьте воды (треть стакана на килограмм) и поставьте на маленький огонь, накрыв крышкой. Когда яблоки станут мягкими, быстро протрите их через дуршлаг и разложите по банкам. Литровые банки стерилизовать полчаса.

Свежая начинка для яблочных пирогов

Очистите яблоки от шкурки, удалите сердцевину. Настрогайте стружкой на терке. В чистые небольшие банки, лучше по 0,5 литра, плотно уложите измельченные яблоки. Добавьте сверху две столовые ложки сахарного песка. Поставьте стерилизовать на двадцать минут. Никто и не догадается, что пироги не со свежими яблоками.

Печеные яблоки в желе

Пакетик желатина замочите в холодной воде. Затем вскипятите литр воды, добавив стакан сахара и полстакана вишневого сока. Влейте желатин и размешайте. Испеките яблоки и положите их в стерилизованные банки. Залейте сиропом и закройте банки.

Очень красиво получится, если использовать мелкие яблочки.