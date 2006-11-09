Люблю развесистую клюкву

Растет клюква на кислых сфагновых болотах, в подтопленных сосновых лесах. Ее мелкие блестящие сверху листочки почти не видны на мшистых кочках. Цветет нежными темно-розовыми мелкими цветочками поздно, в июне, когда минуют весенние заморозки. Поэтому и плодоносит она всегда обильно, если только сильная засуха не высушит болото. Летом на болоте надо специально присматриваться, чтобы отыскать клюкву. Но осенью, когда созревают ягоды, нельзя оторвать взгляд от клюквенных угодий - словно в сказке лесная ведьма разбросала по изумрудным кочкам яркие красные бусинки! И как заколдованные ходят целый день до сумерек энтузиасты за этой волшебной целебной ягодой, не замечая времени, а иногда и не запоминая дорогу.

Клюква - уникальная ягода, и объясняется это присутствием органических кислот, пектиновых и красящих веществ, витаминов, сахаров. Ягоды богаты калием, кальцием, фосфором, железом, теллуром, марганцем, йодом. Редко где встречающаяся бензольная кислота усиливает действие антибиотиков.

Эта ягода - незаменимый помощник при лечении простудных заболеваний. Растолочь две ложки клюквы и добавить мед по вкусу - два-три приема внутрь, и болезнь отступит. Сок клюквы используется как противоцинготное средство. Регулярное употребление свежей ягоды замедляет процесс старения. Кислые клюквенные напитки помогут обрести душевно-физическое равновесие в похмельное утро.

Сбор клюквы начинается в сентябре. Она еще твердая и с зелеными бочками, зато ее легко собирать. При хранении она дозреет и станет мягкой.

После первых морозов позд-ней осенью ягоды становятся очень сочными и самыми кислыми. Хранить такую ягоду лучше в замороженном виде или переработать.

Кто не успел осенью или за зиму все съел, может поторопиться за клюквой рано весной, когда стает снег. Весенняя клюква самая сладкая, но совсем не хранится.

Ягода, собранная осенью, долго лежит в свежем виде. Очень удобна эта ягода в переработке. Мы храним основной урожай в трехлитровых банках, залитых простой колодезной водой. На 3 литра воды добавляем 1 чайную ложку сахара и 1/2 чайной ложки соли. «Рассол» выпивается всегда в первую очередь, на вкус - как квас.

Еще храним клюкву в протертом виде без добавления сахара в холодильнике. Приготавливаем из клюквы желе, варенье, конфеты.

Анна КАВЕРЗА, агроном, г. Валдай, пос. Зимогорье

Вкусные рецепты

Желе клюквенное

Клюкву перебрать, промыть, размять и отжать сок. Мезгу залить водой и кипятить 5-10 минут. Процедить, добавить заранее замоченный желатин, размешать и довести до кипения. В этот сироп влить отжатый сок (сок не кипятить!), процедить, охладить и разлить по горшочкам. Украсить взбитым яичным белком с сахаром. На 150 граммов клюквы - 150 граммов сахара, 30 граммов желатина и 1 белок.

Конфеты

Ну кто же не пробовал клюкву в сахаре! Эти конфеты можно давать детям в неограниченном количестве - до диатеза не наедятся никогда! Всего одного яичного белка и полчашки сахарной пудры достаточно для праздничного настроения всей семьи. А все очень просто - самые спелые и крупные ягоды обмакнуть во взбитом желтке и обвалять в сахарной пудре. И с душистым витаминным чаем!