Почему листья «в трубочку»?

На 8 Марта мне подарили красивый цветок – венерин волос. (интересно, откуда такое странное название?) Но он радовал меня лишь неделю, потом начал сохнуть и чахнуть. Я его поливала, однако ничего не помогло, листья скрутились в трубочку и засохли. Почему так произошло? И что с ним делать?

Инна Лысак, Иваново

Венерин волос – один из красивейших представителей папоротников адиантумов (Adiantum capillus-veneris). Название рода происходит от двух греческих слов: а, что в переводе означает «не», и diant – «смачивать». Это значит: нежные листочки папоротника не смачиваются водой. Лист устроен таким образом, что вся попадающая влага быстро стекает не задерживаясь.

Родом адиантум из субтропических и тропических лесов Южной Африки и Евразии. Там он растет во влажных лесах, по берегам рек, в расщелинах известняковых скал. Попадая в комнатные условия наших городских квартир, эта тепличная неженка не хочет менять свои привычки. Она предпочитает щелочные почвы, влажный теплый воздух, полное отсутствие сквозняков, рассеянное освещение, постоянно влажный земляной ком и, конечно же, никаких холодов и морозов. Температура ниже 15 градусов губительна для венериного волоса.

В наших бетонных городских домах очень сухо для адиантума. По этой основной причине чаще всего папоротники засыхают. А может быть, поспособствовал холодный сквознячок (март на дворе все-таки) или растение могло подмерзнуть по дороге из магазина.

Но оно не погибло. Пересадите его в широкий, не очень глубокий горшок. Почву составьте из перегноя, речного песка, листовой земли и торфа (1:1:3:3). Добавьте немного резаного мха-сфагнума и древесного угля. Самое главное – постарайтесь обеспечить повышенную влажность воздуха. Для этого поставьте горшок на поддон как можно большего диаметра. Разложите мох-сфагнум вокруг горшка на поддоне и в горшке вокруг основания адиантума также положите мох. Следите, чтобы он всегда был влажным. Этот нехитрый прием позволит локально повысить влажность в зоне кроны папоротника. Расположите папоротник подальше от отопительных приборов. Он достаточно теневынослив, и его необязательно ставить на подоконник.

И тогда пышная копна «вьющихся волос» адиантума будет еще краше, чем у красавицы Венеры. По легенде, богиня, будучи как-то в хорошем настроении, подарила папоротнику свой роскошный волосок. И адиантум стал после этого самым красивым из всех папоротников.