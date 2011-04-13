Белоснежные подснежники

У меня в цветнике на солнышке прекрасно растет подснежник белоснежный (кстати, были удивлены такому неграмотному названию). Но, увы, иногда он уже успевает отцвести к нашему очередному приезду. Хочу его пересадить в другое место, за дом, где долго лежит снег. Тогда подснежник зацветет позже? И еще вопрос: можно ли его пересадить весной, когда он цветет? Потому что потом мы его теряем, а другие растения в цветнике буйно разрастаются.

Заранее спасибо, ваши подписчики Хенкины, Монино, Подмосковье

Господа филологи, не обижайтесь на такое вольное обращение с русским языком, но этот весенний цветок действительно называется подснежник белоснежный (Galanthus nivalis). Такое у него ботаническое название в русской транскрипции. По-другому его еще называют галантус. Дословный перевод научного названия – «молочный белый цветок».

Не правда ли, это чудесное растение невозможно представить среди буйных красок лета? Только соскучившись зимой по молодой зелени новой весенней жизни, можно по достоинству оценить хрупкую изысканность подснежника.

Низкие температуры подснежник переносит замечательно, лучше всех других весенних луковичных растений. Даже в сильно промерзшей почве луковица просыпается, и растение начинает вегетировать под снежным покрывалом. Как только снежный покров достаточно истончится, подснежник растапливает вокруг себя лунку и показывается миру.

Зацветает он в зависимости от условий произрастания и погоды с февраля по апрель. Для нас с вами существует верная примета: появились на участке проталины – жди цветения подснежника. В этом суперснежном году, конечно же, галантус покажется поздно. Мы его давно ждем.

Можно ли его пересадить во время цветения? Оказывается, можно. Такой устойчивый к погодным невзгодам цветок сносно переносит весеннюю пересадку. Острой садовой вилкой подкопайте куртинку подснежников и вместе с комом земли аккуратно пересадите на другое место. Можно поделить на несколько частей. Обычно рыхлый ком сам распадается на части. Не загибайте корешки вверх, пересаживайте быстро, не подсушивайте корни. Сажайте на такую же глубину.

Вы можете пересадить необязательно сразу в другой цветник. Лучше разместите галантус на отдельной грядочке в школке. А потом, в оптимальные для луковичных сроки, выкопайте подснежник, прогрейте, как положено, луковицу и посадите ее, размещая на приглянувшемся вам месте в саду.