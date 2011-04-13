Не бойтесь пришельцев

У меня никак не хотят приживаться абрикосы. Пробовала сажать несколько раз, на зиму укрывала, но они все равно засыхают или вымерзают. А все пишут, что эта культура зимостойкая. Как их все-таки вырастить?

С уважением, ваша читательница, Инна Маркова, Кинешма

Все больше новых, нетрадиционных для средней полосы, плодовых культур постоянно прописываются в наших садах. И это радует. Но, к сожалению, многие дачники приобретают негативные впечатления от знакомства с «пришельцами» из других климатических зон. Не прижился абрикос – значит, обманули! Не делайте таких скоропалительных выводов. Абрикос прекрасно акклиматизирован в средней полосе, надо только правильно за ним ухаживать. Начинаем уже сегодня.

Прежде чем купить какую-либо новинку для своего сада, обязательно ознакомьтесь с «инструкцией». У абрикосов есть свои секреты агротехники и ухода, без которых его иммунитет ослабевает. Из-за этого саженец в нашем климате начинает «цеплять» разные новые для себя болезни. И именно от болезней абрикос чаще всего гибнет, а не от морозов. Зимостойкость у современных интродуцированных сортов прекрасная!

Начинать уход за абрикосами нужно уже прямо сейчас с правильной обрезки. В этом году из-за долгой снежной зимы произошла задержка развития плодовых растений. Поэтому еще не поздно обрезать абрикосы. Сделав это, вы оздоровите растение и тем самым сохраните ему жизнь, а себе гарантируете урожай.

Абрикосы обязательно нужно обрезать ежегодно и очень сильно. В этом основное отличие обрезки данной культуры от других плодовых. Происходит некоторая утеря массы урожая, но плоды станут крупнее, вкуснее и сочнее – по 30–35 граммов вместо обычных 17–20. Но, главное, обрезкой вы омолаживаете растение, удаляете очаги заболеваний и стимулируете рост здоровых тканей.

Агротехника от специалиста В любом саду в почве и воздухе обязательно присутствуют возбудители вирусных и грибных болезней, губительному действию которых очень подвержены абрикосы. Поэтому сейчас, немедленно, уберите из-под дерева и сожгите все оставшиеся листья (скопище инфекции). Срочно побелите штамбы, если это не сделано осенью, для предотвращения растрескивания коры (трещина – ворота для инфекции) от перепадов ночных и дневных температур. Все сучья и даже мелкие веточки после обрезки соберите и сожгите. Обрезайте только в сухую погоду. В течение всего вегетативного периода регулярно поливайте, пропалывайте сорняки. При посадке обязательно доведите рН почвы до нейтральных значений (6–7, 5). Или раскислите почву под уже существующими посадками. В кислых грунтах этот любитель карбонатных почв сильно замедляет рост и теряет иммунитет.

Абрикосы не терпят оттягивания ветвей в горизонтальное положение. Поэтому только обрезка поможет простимулировать образование генеративных почек, ускорить и усилить плодоношение. При формировании кроны направляем рост побегов горизонтально.

Не жалейте, сильно обрезайте прошлогодние приросты, оставляя не более 1/3 длины. Если из одной почки в прошлом году выросли два побега, образовав Y-образную развилку, то один побег обязательно удалите полностью, а второй сильно укоротите до 1/4 длины.

Опытным садоводам известна народная мудрость – крона правильно обрезанного плодового дерева похожа на кружево, в воздухе которого легко пролетит соловей. Так вот, в кроне грамотно обрезанного абрикоса без задержек должна просквозить целая ворона. Режьте, не бойтесь.

Все срезы обязательно изолируйте, даже самые мелкие. Воспользуйтесь садовым варом или специальной замазкой.

Соблюдая несложные агротехнические рекомендации, можно собирать чудесный урожай плодов даже в нашем прохладном климате. Но будьте бдительны. При покупке новых саженцев абрикосов воспользуйтесь услугами проверенных плодовых питомников. Приобретайте только акклиматизированный посадочный материал и конкретные сорта для вашего региона. Успехов.