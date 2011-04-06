Начните сегодня

Как было бы хорошо в дополнение к собственным ранним огурчикам попробовать молодую картошку с огородной грядки. Такую мечту легко можно осуществить. Но не медлите: уже пора приступать!

В средней полосе любой раннеспелый сорт картофеля для формирования урожая должен вегетировать примерно 80 дней. «Обмануть» растения у нас не получится, но мы можем продлить период вегетации за счет весенних дней и вырастить картофельную рассаду. Нет ничего необычного в агротехнике выращивания суперраннего картофеля. Это значительно проще и менее трудоемко, чем в отношении любой другой овощной рассады. Но многие огородники отказываются от такой агротехники. А зря. Итак, займемся проращиванием клубней.

Я проращиваю картофель следующим образом. Сначала на полчаса помещаю клубни в питательный раствор (в ведре воды растворяю по 2 ст. л. мочевины и суперфосфата и 1 ч. л. медного купороса). Затем в пластиковый ящик укладываю

п/э пленку и насыпаю 10 см слой влажных лиственных опилок, смешанных с мхом-сфагнумом и торфом (3:1:1). Раскладываю клубни картофеля достаточно близко друг к другу (с зазором 3–5 см). Сверху засыпаю клубни этим же субстратом и ставлю ящик на свободное место в комнате. Того количества клубней, которые уместились в стандартном пластиковом ящике, моей семье вполне достаточно для раннего урожая.

При подсыхании верхнего слоя субстрата регулярно увлажняю его, но не заливаю сверх меры. Как только появятся первые ростки, сразу переношу ящик поближе к окну. Но особенно яркий свет прорастающему картофелю не требуется.

Посадку в открытый грунт провожу в конце апреля, ориентируясь по погоде. К процессу пересадки проросших картофелин отношусь очень трепетно. Нежные хрупкие корешки с ростками легко могут сломаться, и тогда клубень будет долго приживаться, формируя новую корневую систему. И весь процесс выращивания раннего урожая сильно затормозится.

Сажаю на высокую грядку на самом теплом месте в огороде по схеме 30х60 см. Окучиваю с «головой», обязательно накрываю белым нетканым материалом в два слоя.

В 20‑х числах июня я уже могу приступать к уборке полноценного урожая раннего картофеля. А начинать подкапывать можно значительно раньше.

В конце июня, когда у меня находится время, я не спеша подготавливаю грядки и сажаю в них картофель среднеспелых и среднепоздних сортов. Его я также проращиваю заранее в течение всего июня в ящиках, которые располагаю на свободном месте в огороде. Второй полноценный урожай готов уже к середине сентября.