Майское наслаждение

Получать в средней полосе ранние урожаи огурцов уже в мае – это не сказка, а вполне объективная реальность, о чем иногда сообщают нам читатели. Хотите в первые майские дни собирать урожай свежих хрустящих огурчиков и наслаждаться пьянящим запахом весенней свежести? Тогда предлагаем освоить новые творческие сельскохозяйственные просторы.

Итак, сеем огуречную рассаду. Вам понадобится всего-то несколько штук растений, но особенных. И для них всегда найдется место даже на самом загруженном подоконнике.

Для раннего урожая лучше выбирать партенокарпические гибриды. Они хороши тем, что для завязывания плодов им не требуется опыление, и быстрее вступают в плодоношение. Сортов сегодня великое множество, выбирайте новые, короткоплодные, раннего срока созревания.

Предварительно обработайте семена фунгицидом и стимулятором роста (строго по инструкции). Затем обязательно прорастите семена. Этим вы значительно сокращаете время укоренения и прорастания. Заверните семена во влажную ткань и положите в теплое место, но не на батарею. Через 2–3 дня, как только покажется «хвостик», сажайте.

Почва должна быть питательная, но без свежей органики. Лучший состав: перепревший компост, песок, дерновая земля (3:1:1). За 2–3 дня до посадки (пока проклевываются семена) почву рекомендуется пролить раствором фунгицида. Эта предохранительная мера практически сведет к нулю возможность возникновения грибных болезней.

Сажайте по одному семени в горшочек на глубину 2 см. Хорошо полейте. Размер посадочной емкости выбирайте небольшой – 0,2–0,3 л. Поставьте в теплое место с температурой 20–22 градуса и ждите всходов.

Как только появятся семядольные листочки, сразу ставьте на светлый подоконник. Поливайте только по мере необходимости. Обеспечьте хорошую освещенность, постоянную температуру 20–22 градуса днем и 16–18 ночью. Желательно отсутствие сквозняков, и влажность воздуха в помещении должна быть не ниже 70%.

Через месяц рассаду смело можно будет высаживать в теплицу. Если вы задержитесь с высадкой в грунт, то очень аккуратно перевалите рассаду в большую емкость с плодородной почвой. Лишнюю рассаду подарите соседям, не жадничайте. Оставьте себе 2–3 растения-партенокарпика, урожая с них вам и вашей семье хватит на все лето.