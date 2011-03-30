//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Сад-огород

Майское наслаждение

Выращиваем рассаду суперранних огурцов

№ 12(253) от 31.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Майское наслаждение

Получать в средней полосе ранние урожаи огурцов уже в мае – это не сказка, а вполне объективная реальность, о чем иногда сообщают нам читатели. Хотите в первые майские дни собирать урожай свежих хрустящих огурчиков и наслаждаться пьянящим запахом весенней свежести? Тогда предлагаем освоить новые творческие сельскохозяйственные просторы.

Итак, сеем огуречную рассаду. Вам понадобится всего-то несколько штук растений, но особенных. И для них всегда найдется место даже на самом загруженном подоконнике.

Для раннего урожая лучше выбирать партенокарпические гибриды. Они хороши тем, что для завязывания плодов им не требуется опыление, и быстрее вступают в плодоношение. Сортов сегодня великое множество, выбирайте новые, короткоплодные, раннего срока созревания.

Предварительно обработайте семена фунгицидом и стимулятором роста (строго по инструкции). Затем обязательно прорастите семена. Этим вы значительно сокращаете время укоренения и прорастания. Заверните семена во влажную ткань и положите в теплое место, но не на батарею. Через 2–3 дня, как только покажется «хвостик», сажайте.

Почва должна быть питательная, но без свежей органики. Лучший состав: перепревший компост, песок, дерновая земля (3:1:1). За 2–3 дня до посадки (пока проклевываются семена) почву рекомендуется пролить раствором фунгицида. Эта предохранительная мера практически сведет к нулю возможность возникновения грибных болезней.

Сажайте по одному семени в горшочек на глубину 2 см. Хорошо полейте. Размер посадочной емкости выбирайте небольшой – 0,2–0,3 л. Поставьте в теплое место с температурой 20–22 градуса и ждите всходов.

Как только появятся семядольные листочки, сразу ставьте на светлый подоконник. Поливайте только по мере необходимости. Обеспечьте хорошую освещенность, постоянную температуру 20–22 градуса днем и 16–18 ночью. Желательно отсутствие сквозняков, и влажность воздуха в помещении должна быть не ниже 70%.

Через месяц рассаду смело можно будет высаживать в теплицу. Если вы задержитесь с высадкой в грунт, то очень аккуратно перевалите рассаду в большую емкость с плодородной почвой. Лишнюю рассаду подарите соседям, не жадничайте. Оставьте себе 2–3 растения-партенокарпика, урожая с них вам и вашей семье хватит на все лето.

Спасибо тебе, кошка

«Осенью мы наконец-то завершили строительство теплой застекленной веранды, которую любовно называем зимним садом. Наш загородный дом отапливается с помощью водяного отопления (газовый котел). Под верандой мы соорудили теплый пол, теперь это помещение стало самым комфортным и любимым в доме.
С конца февраля я открыла сезон и на радостях посеяла огромное количество всякой разной рассады, и цветов, и овощей. И огурцы в том числе – для эксперимента. Все растет замечательно, причем без дополнительного освещения. Обычно я сею огурцы на рассаду в конце марта, а в конце апреля высаживаю их в необогреваемую теплицу. И в первой декаде мая у нас уже всегда на столе первые сочные огурчики. А в этом году решила вырастить совсем ранний урожай. И получилось! Мои огурцы уже цветут! Им всего хватает – и тепла, и света.
Я посадила по два проросших семени в три больших (10‑литровых) горшка. После всходов оставила по одному сильному огурцу. Два горшка пластиковые черного цвета, почву в них я укрыла черным пакетом, чтобы кошка не копала землю. А один горшок – рыжий глиняный, в нем я землю не укрывала. Любопытный получился эксперимент: в черном горшке огурцы заметно крупнее, и у них больше листьев, и они уже зацвели. А глиняные отстают. Интересно, почему?
Надеюсь, мой опыт пригодится читателям. С уважением, Елена Бахтилина, Шаховской район, Подмосковье»
Комментарий «АН». В марте продолжительность светового дня уже вполне достаточная для комфортного роста огуречной лианы. Также постоянная температура и, вероятно, достаточно высокая влажность в помещении довершили экспериментальный процесс. Что касается цвета горшков, то, конечно же, почва в черном тонком горшке прогревается лучше, чем в толстостенном глиняном. И укрытие грунта (спасибо кошке) создало дополнительный парниковый эффект.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Новости СМИ2

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
3

Украина приостановила разрыв с Россией?
4

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
5

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры