Майское наслаждение
Выращиваем рассаду суперранних огурцов
№ 12(253) от 31.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Получать в средней полосе ранние урожаи огурцов уже в мае – это не сказка, а вполне объективная реальность, о чем иногда сообщают нам читатели. Хотите в первые майские дни собирать урожай свежих хрустящих огурчиков и наслаждаться пьянящим запахом весенней свежести? Тогда предлагаем освоить новые творческие сельскохозяйственные просторы.
Итак, сеем огуречную рассаду. Вам понадобится всего-то несколько штук растений, но особенных. И для них всегда найдется место даже на самом загруженном подоконнике.
Для раннего урожая лучше выбирать партенокарпические гибриды. Они хороши тем, что для завязывания плодов им не требуется опыление, и быстрее вступают в плодоношение. Сортов сегодня великое множество, выбирайте новые, короткоплодные, раннего срока созревания.
Предварительно обработайте семена фунгицидом и стимулятором роста (строго по инструкции). Затем обязательно прорастите семена. Этим вы значительно сокращаете время укоренения и прорастания. Заверните семена во влажную ткань и положите в теплое место, но не на батарею. Через 2–3 дня, как только покажется «хвостик», сажайте.
Почва должна быть питательная, но без свежей органики. Лучший состав: перепревший компост, песок, дерновая земля (3:1:1). За 2–3 дня до посадки (пока проклевываются семена) почву рекомендуется пролить раствором фунгицида. Эта предохранительная мера практически сведет к нулю возможность возникновения грибных болезней.
Сажайте по одному семени в горшочек на глубину 2 см. Хорошо полейте. Размер посадочной емкости выбирайте небольшой – 0,2–0,3 л. Поставьте в теплое место с температурой 20–22 градуса и ждите всходов.
Как только появятся семядольные листочки, сразу ставьте на светлый подоконник. Поливайте только по мере необходимости. Обеспечьте хорошую освещенность, постоянную температуру 20–22 градуса днем и 16–18 ночью. Желательно отсутствие сквозняков, и влажность воздуха в помещении должна быть не ниже 70%.
Через месяц рассаду смело можно будет высаживать в теплицу. Если вы задержитесь с высадкой в грунт, то очень аккуратно перевалите рассаду в большую емкость с плодородной почвой. Лишнюю рассаду подарите соседям, не жадничайте. Оставьте себе 2–3 растения-партенокарпика, урожая с них вам и вашей семье хватит на все лето.
Спасибо тебе, кошка
«Осенью мы наконец-то завершили строительство теплой застекленной веранды, которую любовно называем зимним садом. Наш загородный дом отапливается с помощью водяного отопления (газовый котел). Под верандой мы соорудили теплый пол, теперь это помещение стало самым комфортным и любимым в доме.
С конца февраля я открыла сезон и на радостях посеяла огромное количество всякой разной рассады, и цветов, и овощей. И огурцы в том числе – для эксперимента. Все растет замечательно, причем без дополнительного освещения. Обычно я сею огурцы на рассаду в конце марта, а в конце апреля высаживаю их в необогреваемую теплицу. И в первой декаде мая у нас уже всегда на столе первые сочные огурчики. А в этом году решила вырастить совсем ранний урожай. И получилось! Мои огурцы уже цветут! Им всего хватает – и тепла, и света.
Я посадила по два проросших семени в три больших (10‑литровых) горшка. После всходов оставила по одному сильному огурцу. Два горшка пластиковые черного цвета, почву в них я укрыла черным пакетом, чтобы кошка не копала землю. А один горшок – рыжий глиняный, в нем я землю не укрывала. Любопытный получился эксперимент: в черном горшке огурцы заметно крупнее, и у них больше листьев, и они уже зацвели. А глиняные отстают. Интересно, почему?
Надеюсь, мой опыт пригодится читателям. С уважением, Елена Бахтилина, Шаховской район, Подмосковье»
Комментарий «АН». В марте продолжительность светового дня уже вполне достаточная для комфортного роста огуречной лианы. Также постоянная температура и, вероятно, достаточно высокая влажность в помещении довершили экспериментальный процесс. Что касается цвета горшков, то, конечно же, почва в черном тонком горшке прогревается лучше, чем в толстостенном глиняном. И укрытие грунта (спасибо кошке) создало дополнительный парниковый эффект.
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