Проснись, красавица

Очень люблю махровые бегонии. Несколько лет подряд покупала цветущую рассаду, и мы радовались пышному цветению все лето. В прошлом году купила на весенней ярмарке луковицы бегонии удивительной красоты. В мае посадила в цветник. Несколько штук погибли, а оставшиеся растения зацвели только к концу августа, были мелкие и чахлые. Решила, что больше не буду экспериментировать. А сейчас я не удержалась и опять накупила луковиц. Как правильно их выращивать?

Спасибо, Эльвира Лемкович, Саранск

Наверное, вы не раз восхищались элегантностью цветущих красавиц-бегоний. А начинающие цветоводы нередко принимают куртины с бегониями за пышные клумбы из низкорослых роз и удивляются, почему запах совсем не «розовый». Действительно, обилие и разнообразие современных сортов клубневых бегоний поражают воображение даже бывалых садоводов. Как же тут удержаться и не купить понравившиеся клубни? А когда же их сажать? Да прямо сейчас…

Для долгого обильного цветения клубни бегоний нужно заранее вывести из «спячки» и посадить в горшочки с питательным субстратом. Растениям потребуется около 2 месяцев, чтобы набрать силу, окрепнуть, превратиться в пышный кустик и заложить бутоны. Только тогда мы сможем любоваться цветущим кустом уже в конце мая. Не рекомендуется сажать луковицы сразу в открытый грунт. Условия для прорастания будут не слишком оптимальными, и растения зацветут только в конце лета. Поэтому наша читательница и не успела полюбоваться на пышные куртины.

Итак, займемся пробуждением клубней. Первое, проведите обработку клубней фунгицидом. Этот прием убережет от возможных болезней в период прорастания. После обработки сполосните водой и подсушите.

Второе, обработайте луковицы стимулятором роста побегов и корнеобразования. Следуйте инструкции. После обработки обсушите луковицу.

Третье, подготовьте инертный субстрат: торф, речной песок или мох-сфагнум. Погрузите клубни на 2/3 высоты во влажный субстрат. Если в помещении слишком сухо, то накройте емкость п/э колпаком. И ждите появления ростков.

Четвертое, как только ростки достигнут 1–2 см, доставайте клубни и сажайте в литровые горшочки с питательной почвой. Лучший состав – перепревшая органика, речной песок, некислый торф, листовая земля (1:1:1:1). Аккуратно расправьте хрупкие корни, не поломайте. Заглубите на 1,5–2 см от верха луковицы. И поставьте на светлый подоконник.

Пятое, на южном окне притените от прямого солнца, не допускайте перегрева почвы. Поливайте умеренно теплой водой. Верхний слой почвы должен быть всегда слегка подсушенный, не переливайте.

Шестое, бегонии – неженки, холода не переносят. Поэтому на постоянное место в сад переносите их уже после всех возможных заморозков. К этому времени ваши красавицы уже зацветут. Поливайте, подкармливайте, удаляйте завязи, образование которых сильно затормаживает цветение, и чудесные «розочки» будут радовать вас весь сезон.