Не выбрасывайте сказку…

На 8 Марта мне подарили много цветущих гиацинтов, нарциссов и других луковичных в горшочках. Все знают, что я фанат весенних луковичных и у меня на даче в мае цветочное буйство! Так вот, теперь все друзья и родственники на праздники начали мне дарить цветы в горшках. И что же мне с ними делать дальше? Как сохранить луковицы до высадки в грунт? Уж очень не хочется загубить красивые сорта. Иванова Татьяна, Обнинск

В последние годы цветочные магазины и садовые центры радуют нас большим разнообразием цветущих луковичных в горшках. Прилавки особенно поражают изобилием ассортимента перед 8 Марта. И это замечательно! Насколько приятно получить в подарок не просто «дежурный» букет цветов, а нежные и трогательные «настоящие» весенние подснежники. Сразу хочется поверить в сказку: как будто добрая волшебница накануне женского дня растопила снег на дачной клумбе и пересадила ожившие цветы в красивые горшочки. И вот они, гиацинты и нарциссы, тюльпаны и сциллы, крокусы и галантусы, такие нарядные и свежие у вас в руках.

Ну, конечно же, очень жалко и просто невозможно выбросить сказку на помойку! Хотя именно так часто приходится поступать. Приобретенные нами луковичные растения находятся в очень стесненных условиях. Почвы в емкости ровно столько, чтобы растение «зацепилось» за горшочек и не опрокинулось. При выгонке рост и цветение происходят только за счет питательных веществ в луковице. Если не принять меры, то у истощенной луковки не хватит сил вызреть, и она, скорее всего, погибнет.

Но мы их спасем! Сделать это просто. Пересадим луковицы в соответствующие их размерам посадочные емкости, заполненные питательным плодородным грунтом. Чем крупнее луковица, тем больший горшок нужно взять. Важно: выбирайте глубокие посадочные емкости (сгодятся 1,5–2‑литровые пластиковые бутылки), поскольку корни у луковиц достаточно длинные.

Как только соцветия начнут увядать, удалите их. Пересадите луковицы в горшки, аккуратно расправляя корни и обжимая. Полейте. Поставьте на светлый, но прохладный подоконник. При высокой температуре луковица слишком быстро закончит вегетацию, а между тем ей надо набраться побольше сил. Подкармливайте каждую неделю комплексным удобрением для комнатных растений.

В мае, смотря по погоде, можете пересадить спасенные цветы в открытый грунт. Холодостойкие луковичные вполне справятся с его условиями. Дальнейшая агротехника такая же, как для любых садовых луковичных растений.