Радуга в саду

Хочу получить консультацию специалиста по выращиванию из семян хризантемы (индийская махровая смесь, многолетник). Будут ли эти хризантемы зимовать в условиях Кировской области?

С уважением, Никитина И.В., Кировская область

Многолетние хризантемы давно прижились в российских садах. Без них дачная осень кажется скучной и блеклой. Каких только нет сейчас сортов! Высотой кустики бывают от 10 см и до метра. Сроки цветения – с августа и до ноября. Размеры соцветий – от мелких «помпончиков» до огромных (10–14 см в диаметре) «блюдец». А окраска венчиков – вся палитра желтого, красного, оттенки белого, зеленый, сиреневый – вся радуга, кроме синего цвета.

Март – самое благодатное время для посева семян на рассаду. День стремительно прибавляется, солнышко на подо­коннике припекает почти по-летнему. Любые растения (за небольшим исключением), посеянные в этот период, будут расти быстро и дружно.

Все виды хризантем прекрасно размножаются семенами. Посейте их в лоточки с рыхлой увлажненной садовой почвой, слегка присыпьте грунтом, несильно прижмите. Сбрызните верхний слой из пульверизатора. Накройте полиэтиленовым пакетом и поставьте в теплое место. Лучшая температура для прорастания – 22–25 градусов. Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте. И тогда через 1,5–2 недели появятся дружные всходы.

После появления 2–3 настоящих листочков загущенные всходы распикируйте в более вместительные посадочные емкости. Особых забот рассада хризантем не доставляет, уход такой же, как за любимыми овощами. Но на постоянное место в саду высаживайте уже после весенних возвратных заморозков. Или укрывайте.

Впрочем, не все так легко и просто в «мире хризантем». Зимуют в открытом грунте средней полосы далеко не все виды. К сожалению, придется огорчить нашу читательницу. Индийские хризантемы (Ch. indikum) в вашем саду погибнут. От качества семян и условий выращивания рассады этот факт никак не зависит.

Но безвыходных ситуаций у российских садоводов не бывает, не правда ли? Осенью выкопайте несколько наиболее сильных кустиков и пересадите в горшки. На подоконнике хризантема сможет цвести всю зиму, только придется досвечивать до 8–10‑часового дня в самое темное время года. А весной – опять в сад.

Самый лучший путь к успеху – изучить ассортимент сортов и посеять хризантему корейскую (Ch. koreanum). «Кореянки» – гибридные растения, и их специально адаптировали к суровым условиям средней полосы. Они отлично зимуют в северных регионах, и вы обязательно найдете в продаже сорта, похожие по внешнему виду на понравившиеся вам индийские хризантемы. Успехов!