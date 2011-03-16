Эти нежные, трогательные примулы

Я очень люблю примулы, эти нежные, трогательные создания! Они самыми первыми радуют меня в саду после долгого снега. У меня большая коллекция, но есть одна проблема. Подскажите, как вырастить примулы из семян? Я несколько раз пыталась это сделать, но результат каждый раз был неудовлетворительный.

Эльвира Мамонтова, Вологодская область

Первыми в нашем саду после долгой снежной зимы просыпаются луковичные первоцветы и ранние сорта примул. Этого таинственного момента ждешь с особым трепетом. Сначала из-под стаявшего снега покажутся зеленые розеточки листьев – примула живая! Бутончики растут как на дрожжах, и вот распустился первый цветок, потом второй, третий… И уже по всему цветнику «улыбаются» нежные, трогательные букетики. Как хорошо, что скоро весна! Давайте скорее сеять на рассаду новые сорта любимых примул.

Наверное весенние примулы растут у всех наших садоводов. И коллекционеров-«примуловодов» тоже достаточно. Такой неприхотливый и радостный цветок заслужил народную любовь. Новые сорта современной селекции примул, семена которых продаются в садовых центрах, удивляют разнообразием окраски венчиков: двух- и трехцветные, в полосочку, махровые, с каемочкой – каких только нет!

Перед покупкой внимательно изучите все надписи на упаковке с семенами. Важно приобрести свежие семена. Помните, даже находясь в герметичной металлизированной упаковке, через 1,5–2 года хранения семена теряют всхожесть.

Второе – правильно подготовьте субстрат и посуду для рассады. Посадочные горшочки возьмите высотой 7–10 см. На дно обязательно поместите дренажный материал. Для этой цели сгодятся мелкий гравий, перлит, керамзит, крупный речной песок. Дренаж насыпьте слоем 2–3 см. Теперь подготовьте субстрат. Оптимальный состав почвы – торф, речной песок и дерновая земля в равных частях. Насыпьте субстрат в горшочки и хорошо пролейте.

Третье – после оседания грунта взрыхлите его и разложите семена по поверхности. Не мульчируйте, только слегка прижмите их к почве. Для прорастания семенам примул необходим свет.

Четвертое – молодые всходы примул очень чувствительны к грибным болезням. Если сомневаетесь в качестве субстрата, пролейте почву перед посадкой фунгицидом.

Пятое – семенам примул требуется стратификация. Без этой процедуры всходов можно не дождаться. Большинство садоводов, к сожалению, не подозревают о таком агротехническом приеме, который крайне необходим семенам примул для прорастания. Накройте посадочную емкость полиэтиленовым пакетом и положите в овощное отделение холодильника на три недели. Регулярно проверяйте горшочки: если на поверхности появится грибная инфекция, немедленно полейте фунгицидом.

Шестое – достаньте емкости из холодильника и поставьте в теплое место (15–18 градусов). Семядоли появятся дней через 10. Растут молодые примулки быстро.

Седьмое – после появления 3–4 настоящих листочков розеточки можно распикировать по отдельным горшочкам. В грунт добавьте одну часть суглинка.

Восьмое – не забывайте про стимуляторы роста рассады. Следуйте инструкции, и у вас уже в этом году сформируются полноценные растения, а некоторые даже зацветут.