Белить или не белить

Давайте сначала разберемся, зачем нужно белить деревья? Главная необходимость побелки - защита коры штамба от растрескивания ранней весной. Ясными солнечными днями в конце февраля - начале марта, когда освещенность возрастает, солнечные лучи отражаются от чистого снега, и штамб дерева сильно «обгорает» на солнце (почти как загар на горнолыжном курорте). А ночью температура воздуха может понизиться до значительных минусовых температур. В результате такого резкого перепада температур кора трескается (появление морозобоин), и дерево может даже погибнуть. Вот в этот период и надо защищать деревья.

Именно для этого их надо побелить или обмотать светоотражающим материалом. Но пробираться в сгробах, отгребать снег и на морозе бе-лить - не очень привлекательное занятие. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, проведите «малярные работы» осенью.

Испытанный материал для побелки деревьев - известь. В ведре воды размешайте 2,5 кг извести и два стакана медного купороса. И еще обязательно прибавьте граммов двести столярного клея. Клей сохранит побелку на дереве в первозданном виде до весны. А лучше пользоваться специальными составами для побелки, которые продаются в любом садовом магазине.

Перед побелкой осторожно протрите кору металлической щеткой, предварительно расстелив пленку. Всех вредителей, которые забрались на зимовку в трещинки коры, соберите и сожгите. А затем тщательно побелите малярной кистью штамб и основания крупных ветвей.

Многие садоводы на зиму укрывают штамбы деревьев (особенно молодых) еловым лапником. Он предохраняет от грызунов, спасает от сильных морозов и конечно же от солнечных ожогов.

Ну а для красоты и порядка белить и красить, несомненно, лучше весной. Многие наши читатели, наверное, помнят старые добрые времена, когда к первомай-ским праздникам во всех городах и поселках наводили порядок и убирали оттаявший после зимы мусор. Тогда же белили все деревья в городских садах и парках (и даже не боящиеся весенних ожогов столетние тополя и липы!), а заодно и... столбы. Деревьям это уже помочь не могло, зато город преображался, и настроение создавалось весеннее и праздничное.