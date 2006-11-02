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Лишим усадьбу привлекательности

Как защитить дом и сад от грызунов

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовила Мария ДУТОВА ]

Лишим усадьбу привлекательности

 

Зимой в дачные угодья наведываются крысы (серые, черные и водяные), мыши (домовая, полевая и водяная) и зайцы. Летом вред от них почти незаметен. Еды на всех грызунов хватает, они в основном едят растущие в изобилии травянистые растения. Да и садоводы озабочены борьбой с кротами, муравьями, тлями и прочими летними вредителями. А зимой грызуны вынуждены подкапывать корни плодовых деревьев, объедать кору с веток и стволов. С воинственным голодным энтузиазмом мыши начинают обследовать садовые дома в поисках запасов продуктов.

Первое правило - тщательно проинспектируйте оставленные на зиму продукты. Все крупы, муку, макароны и прочую бакалею сложите в стеклянные или металлические емкости с металлическими крышками. Подсолнечное масло перелейте в стеклянную бутылку с металлической крышкой. Пластиковые крышки для мышей - не препятствие. Они запросто обгрызают крышечку у бутылки с маслом и проникают внутрь. Обратно, конечно, мышь не вылезет, и обнаружить такой «сувенир» будет не очень приятно.

Второе - не оставляйте мусор на участке, компостную кучу обязательно засыпьте землей. Испорченные и подмороженные излишки урожая вывезите за территорию и закопайте.

Третье - оставленные в грядках до весны петрушку и другие растения укройте лапником - мышам будет неудобно прокапывать под снегом ходы.

Четвертое - в погребе и подвале по-старайтесь заделать все щели и дыры. Разложите поверх овощей ветки бузины, багульника и полынь. Пожертвуйте для этих целей пару луковиц рябчика императорского и несколько корней скорционера. Их запахи мыши терпеть не могут.

Пятое - молодые плодовые деревья для защиты от грызунов обвязывают капроновой тканью и колючим лапником, или «одевают» чехол из рубероида или досок. Кора взрослых деревьев слишком грубая, мыши ее есть не станут.

И наконец - после выпадения снега притопчите его по периметру кроны дерева.

Вот вы и постарались лишить свои угодья «обаятельности и привлекательности» для грызунов. Придется им искать пропитание у более гостеприимных хозяев.

 

 

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