Ах, какие «ножки»!

Уборка урожая порея проводится в течение лета и осени постепенно. Как и другие сорта лука, он «всегда готов» к употреблению. Молодой лучок используют в пищу целиком. Для этой цели его сеют прямо в открытый грунт в конце апреля.

Но самым вкусным лук-порей становится во взрослом состоянии, когда его «нога» (ложный стебель) достигнет максимальной высоты (в зависимости от сорта - от 10 до 70-80 см). Для этого в центральных районах России его выращивают через рассаду. Семена сеют в горшочки за два месяца до высадки в открытый грунт, которая обычно проводится в первой декаде мая.

Сорта зимнего срока созревания убирают с сентября по ноябрь. Сначала растения осторожно подкапывают и подрезают корневую систему, оставляя 5-7 см. Затем вертикально рядами ставят в ящики, пересыпая корни в каждом ряду влажным торфом. Хранят ящики в погребе, подвале или парнике при температуре около 0 градусов и относительной влажности воздуха 80%.

Порей прекрасно сохраняет свои свойства в замороженном виде, для этого растения очищают от поврежденных листьев, остальные листья укорачивают наполовину, корни обрезают на уровне донца, хорошо промывают, подсушивают и охлаждают в холодильнике. Затем холодные стебли упаковывают в небольшие полиэтиленовые пакеты (от 0,5 до 1,5 кг) и замораживают.

Хорошо хранится он и в холодильнике при температуре от минус 2 до плюс 2 градусов. Некоторые овощеводы с успехом хранят лук на неотапливаемых балконах или верандах.

Понижение температуры до минус 7 градусов порей переносит легко. Многие садоводы-огородники уже не раз экспериментировали. Если растения высоко окучить и хорошо укрыть на грядах слоем опилок или просто огородной почвой на высоту «ноги», то они отлично перезимуют и в открытом грунте. Для этой цели подходят зимние сорта - «Бандит», «Коламбус» и «Ланцелот». А если снег упадет рано и почва сильно не промерзнет, то и среди зимы можно регулярно откапывать свежий лук.

Юрий АНДРЕЕВ, профессор, зав. каф. овощеводства РГАУ-МСХА

Вкусно и просто

Лососевый суп с пореем

Кусок лосося (хвост весом 300-400 граммов) сварить в литре воды, положив соль, перец и лавровый лист. Потом рыбу вынуть и добавить поджаренную на сливочном масле одну штуку лука-порея, мелко нарезанную колечками, и один сельдерей, тоже мелко порезанный. Положить мелко нарубленные две картофелины. Варить минут сорок. Потом сделать пюре и добавить кусочки лосося. Подавать со сливками.

Гарнир к мясу

Одну «ногу» очистить, отрезав корни и листья. Нарезать стебель толстыми кружочками и сложить в кастрюлю. Налить воды, чуть-чуть прикрыв кусочки, посолить и поварить до мягкости. Бульон слить, добавить сливочное масло.