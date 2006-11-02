Ольха вместо черешни

«Мой участок друзья называют «садиком маньяка». И правда, с упоением собираю и коллекционирую всякие необычные растения и редкости, особенно люблю травянистые декоративно-лиственные многолетники. Сейчас сама уже могу со знанием дела рассказать о многом, но до сих пор помню свою первую покупку - черешню сортовую.

Случилась эта поучительная для нас, «лохов», история лет пятнадцать назад, когда мы только начинали осваивать садово-огородный участок. Как и все «свежеприобщенные», я с первобытным оптимизмом, свойственным всем дилетантам, начала приобретать подряд все деревья, цветы и кустарники. Жадно впитывала любые советы, даже противоречащие друг другу, а иногда абсолютно дурацкие. Многие «южане», посаженные мною с уверениями в их вечной молодости в моем северном огороде, благополучно скончались в первую зиму, некоторые пережили две и даже три. Но я не в обиде, мне нравился сам процесс такого познания, и потерянных денег не жалко.

Так вот, рано весной по дороге на дачу остановились мы около стихийного рынка. Чего тут только не было - разные саженцы деревьев, кустов, цветы. Глаза разбегаются, и все хочется купить. И тут мелькнула табличка - черешня «Тверская волшебница». Аккуратненькие ровненькие деревца кучкой стояли в сторонке. Корни упакованы в мешковину, на стволах бирочки, живые сочные почки готовы распуститься и зацвести - только посадите поскорее! Продавец складно и грамотно вещал о небывалой зимостойкости, огромной урожайности нового сорта и необыкновенной красоте. Выдавал отксеренные рекомендации по агротехнике со схемой проезда в его питомник и телефоном, чем окончательно подкупил аудиторию. В заключение «честно» рассказал о недостатке сорта - нужно не менее двух растений посадить, для переопыления. Понятное дело, что цена у такой черешни была немаленькая - это ж какая редкость!

Некоторые реалисты посмеивались, но основная масса толклась вокруг и покупала. Я в ажиотаже пролезла впереди всех и купила три деревца. За мной выстроилась очередь.

Три года мы поливали, удобряли, холили и лелеяли свою черешню. Сомнения, конечно, были, но мы ждали первых цветов и урожая, и дождались - наша... ольха обыкновенная зацвела и отплодоносила.

В память о сделанной глупости и в назидание потомкам мы пересадили деревца (вместе с бирочками) за забор на берег пруда. Собираем с них регулярно соплодия - а что, полезное лекарственное средство, зря, что ли, деньги тратили?»

Людмила ПЕТРЕНКО, Тверская область

