Цветет, как в сказке

В природе рододендроны растут в умеренном поясе северного полушария, в основном в горах Восточной Азии и в Северной Америке. На Дальнем Востоке и в Сибири растет рододендрон Даурский, или багульник, до 2 метров высотой с красивыми крупными сиренево-розовыми цветами. Листопадный рододендрон камчатский с красными цветками растет на Камчатке, Сахалине и Курилах. Рододендрон желтый, или иначе понтийская азалия, растет в горах Кавказа, он цветет желто-оранжевыми душистыми цветами и может разрастись в плотный куст двухметровой высоты. Вечнозеленый рододендрон кавказский с белыми крупными цветами растет высоко в горах. И много других...

Конечно, в природе эти растения никто не укрывает, и они прекрасно переносят сибирские и камчатские морозы. В средней полосе рододендроны отлично акклиматизировались.

Но многие садовые декоративные сорта, которые продаются на наших садовых рынках, выращены в европей-

ских питомниках. И им нужно постепенно привыкать к российским зимним условиям. Поэтому в первые несколько лет после посадки укрывайте молодые кустики на зиму, примерно как розы. Постройте вокруг куста «шалашик» из крупных веток лапника и обвяжите его бечевкой. Приствольный круг замульчируйте хвойной корой или торфом. Зимой старайтесь укрыть снегом.

Вечнозеленые виды страдают зимой не столько от мороза, сколько от ветра, который иссушает листья. Если у вас на участке сильно дует, посадите рододендроны с подветренной стороны, под защитой других кустов или хвойных растений. На зиму на такой кустик поверх лапника наденьте картонную коробку с отверстиями для вентиляции. Иногда растения плохо зимуют из-за неверно выбранного места для посадки.

Через несколько зим растения закалятся, подрастут, укрывать их станет сложно. Вот тогда и оставьте их без укрытия. Конечно, пока рододендроны окрепнут и вырастут, вам не обойтись без потерь.

Но утешайте себя тем, что остались самые стойкие и надежные, которые будут вас радовать ежегодным цветением.

Аргумент цветовода

«В моем саду растет вечнозеленый рододендрон (вероятно, рододендрон катавбинский. - Ред.), который так чудесно цветет весной сиренево-розовыми цветами. Двадцать лет назад я его привезла из Прибалтики. Это был маленький кустик с пятью веточками. Посадила его в полутени туи западной. Через три года он зацвел двумя цветочками, а сейчас это огромный двухметровый куст, который ежегодно цветет и пережил несколько суровых зим. Ухода за ним почти никакого. Подкармливаю минеральными удобрениями для азалий, поливаю, особенно обильно поздней осенью. Сорняки ему не мешают, они просто не могут пробиться - настолько куст стал плотный. Прошлой зимой подмерзла форзиция выше уровня снега, плохо цвела сирень. А рододендрон был великолепен - цвел, как в сказке!»

Наталья ЧЕРНОВА, Истринский район, Подмосковье