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Норвегия - рыбалка с характером

№ 26(26) от 02.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Норвегия - рыбалка с характером

Лететь или ехать?

Лететь или ехать? Такой вопрос задают себе большинство туристов, отправляющихся в путешествие в Норвегию. Если хочется побыстрее попасть на фьорды, то конечно же надо лететь. Благо, что общее время перелета занимает около трех с половиной часов. Если же хочется познать всю красоту окружающей Норвегии, то другого варианта, нежели автомобиль, найти сложно. Поехав в страну фьордов на автомобиле, вы сможете воочию убедиться в протяженности тоннелей, достигающих длины 20 км, красоте норвеж­ской природы, городов и деревень и, естественно, сделать исчерпывающую коллекцию фотографий, останавливаясь в любом приглянувшемся месте. Не стоит, правда, забывать и о том, что придется проделать немалый путь длиной в 5-6 тысяч километров. Некоторые дороги в Норвегии - платные. Суть этого явления довольно проста: подобное строительство в горах требует немалых вложений, и поэтому некоторые участки дорог выделяются в отдельные группы и за проезд по ним взимается плата. Такие участки обозначаются табличками «Toll Plaza», рядом с ними специальные кабинки для приема оплаты. В принципе она сравнительно небольшая - от 15 до 150 норвежских крон. Въезд в некоторые города тоже платный, поэтому необходимо в путешествии иметь с собой небольшую сумму в норвеж- ских кронах. Обменять деньги можно на границе или еще у нас в одном из банков.

Отдыхать - так с комфортом

Место для отдыха выбрать и легко и сложно одновременно. Почему легко? Потому, что в районе городков, например Бергена, расположено огромное количество рыболовных баз, отелей и гостиниц. Почему сложно? Да потому что далеко не каждая база или гостиница предоставят все необходимое для полноценной рыбалки и отдыха. Из опыта туристов, регулярно посещающих Норвегию, можно сделать вывод о том, что лишь каждая десятая база предоставляет качественный сервис и полностью оправдывает пожелания путешественников. На хороших рыболовных базах туристов обычно встречает хозяин, опытный персонал показывает номера, места отдыха и общего пользования. Как правило, норвежские дома на рыболовных базах стоят на сваях непосредственно на берегу океана. Внутри - все по первому классу! Уютные спальни, просторные гостиные, телевизоры, домашние кинотеатры, просторные холодильники и морозильные камеры, камины. Есть даже сауны и джакузи - так что отличный отдых гарантирован. Не стесняйтесь спрашивать персонал, если вам что-нибудь понадобилось. Скорее всего, то, что вам нужно, на базе есть, просто вы не знаете, где оно находится. На всякий случай возьмите номер телефона хозяина базы и менеджера.

В море - только на хорошем катере

На рыболовных базах вам предложат хороший выбор плавсредств для морской рыбалки. Есть и небольшие лодки на 2-4 человека, и мощные катера, способные взять на борт 8 или даже 10 человек. Всех рыболовов, отправляющихся на рыбалку, одевают в специальные оранжевые плавающие костюмы - безопасность для норвежцев превыше всего. Все катера полностью оборудованы - на них есть стандартный набор удилищ, ящик для рыбы, багорик. Если вы любите пользоваться какой-то определенной снастью или определенными приманками, помимо корабельного набора, вполне можно использовать и свои снасти.

Щука, треска или морской черт - кого выберем?

На внутренних озерах можно ловить щуку или форель. Ловля происходит спиннингом или троллингом. Норвежцы в отличие от своих соседей шведов щуку за рыбу не признают и в основном увлечены ловлей форели. На море уловы бывают намного разнообразней. Это и треска, и зубатка, и сайда, и скумбрия. Ловят всех этих рыб с глубины 30-200 метров, используя тяжелые пилькеры весом до 200-600 грамм. При вываживании трофея с такой глубины используют мощные удилища и специальные площадки с трубками, надеваемые на пояс для упора в них удилища. Самым опасным трофеем является зубатка - она запросто может откусить несколько пальцев на руке, поэтому с этой рыбой нужно быть максимально осторожным! Трофеи не заставляют себя ждать -
рыбы в 10-12 кг, поднятые с большой глубины, доставят удовольствие любому рыболову!

Приманки

Cерия высококачественных воблеров «TOURNAMENT-PRO». Приманки плавающие типа "shad". Специальное износостойкое покрытие. Прекрасно подходят как для ловли в заброс, так и для троллинга. Оснащены крючками VMC. Снабжены камерой с металлическими шариками, которые при проводке обеспечивают звуковой эффект.

Воблеры LIBERTY "SAMBA 400".

Арсенал морской рыбалки

Удилище

Специальные троллинговые удилища «Black Hole» Interceptor. Мощные удилища из композитного HMC-материала, с усиленными SIC-кольцами, алюминиевым катушкодержателем под мультипликаторную катушку. Длина удилища от 2,10 до 2,60 метра. Тест от 100 до 180 грамм. Страна-производитель - Корея.

Леска Dyneema

Плетеный «шнур» изготовлен из высокомодульного синтетического волокна "dyneema", с повышенными характеристиками чувст-вительности и прочности. Рекомендуемые диаметры 0,2-0,3 мм. Выпускается под товарной маркой «DeLux Dyneema» в размотке 150 и 300 метров серого и зеленого цвета. Страна-производитель - Корея.

Специальные аксессуары «Stonfo»

Поясной ремень с пластиковым упором для удилища «Cintura da Traina» - необходим при вываживании трофейной рыбы. Страна-производитель - Италия.

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