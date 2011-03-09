Мой огурец – о-го-го!

Прочитал ваш материал про огород на балконе («АН» №8(249). Понравилось, и захотелось поделиться своим опытом выращивания огурцов в квартире. Сажаю в 2–3‑литровые горшки по одному огурчику сразу после Нового года. Как прорастут, ставлю на подоконник. Растут они, конечно, хуже, чем летом в огороде. Но как же мы радуемся первому свеженькому огурчику! Вот и сейчас ждем нового урожая. Может, посоветуете высокоурожайную технологию для комнатных огурцов? Чтоб урожай был о-го-го! Успехов вашей газете! Спасибо, Михаил Григорьевич, Ленинградская область

Выращивание «крупногабаритных» овощей в квартире – процесс очень увлекательный, но не всегда приводит к позитивным результатам. Но все усилия окупятся, когда зимой холодной вы приблизите лето, наполнив квартиру бодрящим запахом первого свежего огурчика.

Итак, внедрим немного проверенных агротехнических мероприятий, и смело можете сеять огурцы прямо сейчас. А урожай «о-го-го» собирать к 1 Мая.

Первое, возьмите емкость не меньше ведра (10 литров), наполнив ее высокоплодородным субстратом из органики, песка, нейтрального торфа (3:1:1). Огурец – культура продолжительной вегетации, и ему нужно много почвы.

Второе, обязательно нужен дополнительный свет в темное время года. Без досвечивания никакие мероприятия не помогут. Используйте специальные энергосберегающие лампы.

Третье, увеличьте влажность воздуха. Проверенный способ – приобретите бытовой увлажнитель воздуха. Полезно будет и огурцам, и всем обитателям квартиры.

Четвертое, никаких сквозняков! Огурцы любят влажный и «спертый» воздух. Проветривая помещение, прикрывайте лиану.

Пятое, обязательно организуйте вертикальные опоры для огурца.

Шестое, регулярно подкармливайте жидкими органическими удобрениями. Комбинируйте подкормки с обработкой стимуляторами роста и плодоношения. Эффект будет потрясающий.

И седьмое, последнее. Выращивайте только партенокарпические гибриды, высаживая в емкость всего одно (!) растение. Рассаду посейте сразу в торфяные горшочки. Проращивайте и подращивайте в теплом месте с досвечиванием. А после появления 3–4 настоящего листа пересадите, не вынимая из горшочка, на постоянное место. Формируйте в 1 стебель. Первые 3 боковых побега прищипните, далее оставляйте по 2–3 листа на всех пасынках. Одно мощное растение обеспечит вас урожаем огурчиков на все 100%. И всегда будет запах…..