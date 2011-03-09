Не плачь, лиана

У меня растет шикарный лимонник. Пышный мощный куст, листьев много, цветет красиво, а плодов почти нет. Что я делаю неправильно? Александр Альтов, Тульская область

Лимонник как декоративное растение давно прижился в дачных садах средней полосы. Но, к сожалению, только небольшой процент садоводов разглядели в нем ценный плодовый объект. И совсем немногим энтузиастам удается получать хорошие урожаи. На самом деле это совсем не сложно. А принимать меры нужно сейчас, в феврале-марте.

Лимонник китайский, если условия для него подходящие, будет хорошо и быстро расти в наших садах. Для этого ему нужны полутень и утреннее солнце; в меру питательная и проницаемая почва, умеренный полив. Но самое главное – опора для роста. Без этой мелочи урожай окажется минимальный, если вообще будет. В природе гибкая лиана карабкается к солнцу по ветвям деревьев-опор и образует крону на высоте не менее 3–4 метров. Именно там, на просторе, формируются основные женские цветки и урожай.

Оставайтесь с нами Побеги, которые вы удаляете после обрезки, не выбрасывайте. Заверните в несколько слоев влажной ткани из натурального волокна (хлопок, лен), поместите в полиэтиленовый пакет и уберите в овощное отделение холодильника. За это время лианы слегка отогреются при невысоких положительных температурах в холодильнике. Через 2–3 недели достаньте побеги и нарежьте черенки с 3–7 почками. Поставьте их в воду, погрузив кончики на 2–3 см. Черенки быстро дадут корни. А в мае их уже смело можно высаживать в грунт. Часть черенков можно оставить в холодильнике и потом использовать для прививок и перепрививок. Но это отдельная и очень интересная тема. Оставайтесь на СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, читайте «АН».

Для приусадебного культивирования лимонника нужно обязательно обрезать лиану и искусственно формировать растение на опоре. Иначе загущенная и заниженная крона будет чудесным украшением участка, но ягод мы не дождемся. Итак, обрезаем лиану, формируя основной куст на высоте около двух метров. Тогда там разовьется максимальное количество женских цветков, и урожай вас приятно удивит. Пора приступать к обрезке.

Все вьющиеся растения, культивируемые в средней полосе, просыпаются после зимы очень рано при полном отсутствии внешних признаков. Актинидии, лимонники, виноград девичий пятилисточковый, декоративные жимолости, некоторые сорта неукрывного культурного винограда нужно обрезать как можно раньше. Поздневесенняя обрезка приводит к «плачу» лиан (сокотечению) и ослаблению растений, а также может стать причиной гибели. Появление первой проталины на участке – сигнал к прекращению обрезки лиан. В сильные морозы ее не проводят.

Основное направление обрезки лиан – прореживание. Удаляем старые, больные, перепутанные, загущающие побеги. Осветляем крону, укорачиваем слишком длинные плети. Срез делаем под почкой – это важно. Оставленное длинное междоузлие предохранит почку от возможного подмерзания и иссушения.

Ветви, которые не попали под обрезку, постарайтесь травмировать минимально. Древесина сейчас еще хрупкая, а надломы отрицательно скажутся на вегетации. Вот и вся премудрость...