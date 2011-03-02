В снегу по пояс
№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]
У нас очень много снега на даче, стволы деревьев засыпаны полностью. Не помню такой снежной зимы. Чем это может навредить саду?
Супруги Коноваловы, Селижарово, Тверская область
Зима в этом году в средней полосе удалась! Снега по пояс, морозы, солнце, красота... А хорошо ли нашему саду?
Теплое снежное «одеяло» помогает растениям безболезненно пережить морозы, и это очень хорошо. И запас влаги будет большой – тоже плюс. Но, к сожалению, есть минусы у мощного снежного покрова. Постараемся помочь саду.
Первое, солнечные мартовские дни при мощном чистом снеге грозят ожогами коре деревьев. Обмотайте неплотно штамбы и нижние ветви полосами белого нетканого материала. По мере оседания снега поправляйте обвязку.
Второе, голодные зайцы к марту съели уже все доступные кустики, поэтому, радуясь высокому снегу, накинутся на ветви плодового сада. Обвязка белым материалом и от зайцев поможет.
Третье, особо позаботьтесь о черешнях и абрикосах. При высоком снеге весной образуется глубокая лунка около ствола. Снег подтаивает, влага стекает, в лунке становится тепло и сыро. Кора, слабая к выпреванию, поражается грибными болезнями. Поэтому следите за равномерным таянием снега.
Четвертое, не утаптывайте плотно снег вокруг деревьев. Задержки весны не произойдет, и распускание почек этот прием не затормозит, а дерево ослабнет. Наоборот, не поленитесь разбить уплотненный снег и ледяную корку вокруг деревьев. Процесс таяния должен быть равномерным.
Пятое, следите за плодовыми кустами. Пока они под снегом, им комфортно. А при резком потеплении и таянии снега кусты могут поломаться и деформироваться.
Шестое, глубокий снежный покров в этом году «прописал» зимующим птицам строгую голодную диету. Очень много птиц погибло. Оголодавшие пернатые даже склевывают почки! Помогите своим помощникам. Развесьте кормушки с крупой, семечками, с несоленым салом для синичек.
И седьмое, пока снег не растаял, наслаждайтесь настоящей полноценной русской зимой, когда еще вновь состоится такое торжество природы.
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