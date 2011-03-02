В снегу по пояс

У нас очень много снега на даче, стволы деревьев засыпаны полностью. Не помню такой снежной зимы. Чем это может навредить саду?

Супруги Коноваловы, Селижарово, Тверская область

Зима в этом году в средней полосе удалась! Снега по пояс, морозы, солнце, красота... А хорошо ли нашему саду?

Теплое снежное «одеяло» помогает растениям безболезненно пережить морозы, и это очень хорошо. И запас влаги будет большой – тоже плюс. Но, к сожалению, есть минусы у мощного снежного покрова. Постараемся помочь саду.

Первое, солнечные мартовские дни при мощном чистом снеге грозят ожогами коре деревьев. Обмотайте неплотно штамбы и нижние ветви полосами белого нетканого материала. По мере оседания снега поправляйте обвязку.

Второе, голодные зайцы к марту съели уже все доступные кустики, поэтому, радуясь высокому снегу, накинутся на ветви плодового сада. Обвязка белым материалом и от зайцев поможет.

Третье, особо позаботьтесь о черешнях и абрикосах. При высоком снеге весной образуется глубокая лунка около ствола. Снег подтаивает, влага стекает, в лунке становится тепло и сыро. Кора, слабая к выпреванию, поражается грибными болезнями. Поэтому следите за равномерным таянием снега.

Четвертое, не утаптывайте плотно снег вокруг деревьев. Задержки весны не произойдет, и распускание почек этот прием не затормозит, а дерево ослабнет. Наоборот, не поленитесь разбить уплотненный снег и ледяную корку вокруг деревьев. Процесс таяния должен быть равномерным.

Пятое, следите за плодовыми кустами. Пока они под снегом, им комфортно. А при резком потеплении и таянии снега кусты могут поломаться и деформироваться.

Шестое, глубокий снежный покров в этом году «прописал» зимующим птицам строгую голодную диету. Очень много птиц погибло. Оголодавшие пернатые даже склевывают почки! Помогите своим помощникам. Развесьте кормушки с крупой, семечками, с несоленым салом для синичек.

И седьмое, пока снег не растаял, наслаждайтесь настоящей полноценной русской зимой, когда еще вновь состоится такое торжество природы.