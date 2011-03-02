Трава, она и в Африке трава

Люблю пряные травы! Ни одно блюдо не обходится у меня без свежей зелени. На даче растет много самых разных пряных растений. А недавно распробовала новинку – «лимонная трава» – купила стебли в супермаркете. Очень понравилось! А можно ли выращивать это растение у нас? Трава ведь не должна быть сильно капризная, не правда ли? И где взять посадочный материал?

С уважением, Тамара Васильева, Подольск

Это замечательное растение называется Cymbopogon citrates. По-нашему будет лемонграсс западноиндийский, а еще понятнее – лимонная трава. Это растение относится к семейству злаковых, а, значит, приходится «родной сестрой» жителям наших среднерусских газонов.

Но родились «сестры» и выросли в совершенно разных условиях. Лимонная трава хорошо себя чувствует только в очень теплом климате тропиков. Там-то она ведет себя как настоящая трава – неприхотлива, быстро растет, легко размножается, долговечна и красива. Большая пышная «кочка» вырастает до 1,5 метра в высоту и до метра в ширину.

Ее листья богаты фитонцидами и эфирными маслами, аналогичными веществам, содержащимся в лимонной цедре. Отсюда и чудесный запах. При этом лимонную кислоту растение не содержит. За это качество лемонграсс стал очень популярен в тропических странах, особенно в тайской кухне. Распробовали травку и наши хозяйки. А как бы ее вырастить в огороде?

Увы, теплолюбивая неженка, хоть и трава, но в нашем российском климате не зимует. При температуре ниже +10 градусов у лемонграсса наступает зима. Поэтому мы с вами можем круглогодично культивировать лимонную траву только как комнатное или оранжерейное растение. А летом выращивать урожай пряной травки через готовую рассаду на самом теплом месте в огороде.

Проще всего размножить лемонграсс семенами, которые уже появились в ассортименте садовых центров. Сейчас, в течение марта, лучшее время сеять семена на рассаду. В лоточки с садовой почвой разложите семена, полейте, замульчируйте грунтом, накройте п/э пакетом и поставьте в теплое место. Всходы появятся быстро и дружно (трава все-таки!), на 2–3-й день. Но помните об одной очень важной мелочи: температура почвы при прорастании должна быть не ниже 25 градусов, и все будет отлично. А при более низкой температуре трава не взойдет вовсе.

На грядку высаживайте после 10 июня. В начале сентября зелень срезайте.

Любители экспериментов могут попробовать укоренить купленные в магазине стебли лимонной травы и потом поделить кустики. Выберите черешки с максимально сохранившимися остатками корней на донце стебля. Прикопайте неглубоко в горшочке с влажной почвой. Накройте пакетом, поставьте в тепло, не допускайте пересыхания. И ждите укоренения. Удачи!