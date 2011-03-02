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Если у вас нету дачи

организуйте огород на балконе

№ 8(249) от 03.03.2011 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

Если у вас нету дачи

У меня, к сожалению, нет дачи, но есть большой балкон. И там я выращиваю много цветов в течение лета. А можно ли выращивать овощи? Какие вы посоветуете культуры для получения урожая на балконе?

С уважением, ваша читательница
Пичужкина Нина Петровна, Смоленск

Балконное или контейнерное овощеводство становится все более популярным в последнее время. Увлеклись такой агротехникой не только «безземельные» горожане, но и владельцы зимних садов. И даже приверженцы консервативного огородничества осваивают новые технологии на своих сотках. А начинать «контейнерный» сезон уже пора – сейте рассаду.

А вот этого не надо…

Не удаются в контейнерах корнеплоды. Не сажайте, не тратьте зря время. Им слишком жарко и тесно в небольшом объеме почвы. Не годятся пчелоопыляемые огурцы – в городе слишком мало насекомых, а выше 7‑го этажа совсем нет никого. Огромные листья кабачков и тыкв будут угнетать другие растения – значит, не годятся. Картофель, лук-репку, баклажаны, капусту, редис также оставьте для садового участка.

В контейнерах на балконе хорошо удаются самые разные овощи. Но нужно правильно подобрать сорта и соблюдать агротехнику. А здесь имеются свои специфические требования.

Во-первых, ограниченное пространство балкона не позволяет выращивать крупные растения. Они должны быть компактны, не занимать много места и не мешать друг другу.

Во-вторых, небольшой объем питательного грунта обязывает подкармливать овощи значительно чаще, чем в обычном огороде. Оптимально – с каждым 3–4-м поливом.

В-третьих, контейнеры страдают от перегрева, поэтому важно поддерживать оптимальную температуру почвы. Обязательно мульчируйте почву белым материалом, бумагой, фольгой.

И в-четвертых, не допускайте пересыхания почвы, почаще опрыскивайте листья, следите за влажностью.

Теперь об ассортименте. Хорошо растут на балконе огурцы, томаты, салат, базилик, лук на перо, чеснок на зелень, укроп, кориандр, перец. И не забудьте про землянику, лучше ремонтантную.

Огурцы возьмите партенокарпические (самоплодные, не требующие опыления). Проверенные гибриды: Мурашка, Отелло, Щедрик, Магнат, Хрустикофф и, конечно же, любимая всеми «старушка» Зозуля.

Салат: Лолло Росса – красивый и вкусный, и Чудо 4 сезонов.

Укроп используйте кустовой, проверенный сорт – Кибрай.

Перец можно посадить любого сорта, все растения на балконе получаются компактных размеров. Но я советую сорт Патио Ред – толстостенный с очень нежным вкусом. И не забывайте перец регулярно потряхивать для удовлетворительного опыления. Хорошего вам урожая.

Маленькие и сладкие

Неутомимые селекционеры не стоят на месте. Для ценителей мини-форм в семье томатов появилось много новых сортов. Благодаря укороченным междоузлиям плодовые кисти появляются практически друг за другом. Небольшие по размеру компактные кустики прекрасно растут все лето в контейнерах. И в огороде на грядке будут плодоносить до заморозков. Места много не требуют, их высаживают по 8–10 штук на кв. метр.

Плоды мелкие, но значительно слаще крупных томатов. А чем мельче плод, тем быстрее он формируется, значит, лучше успевает вызреть и тем больше сахаров и сухих веществ (в 2–3 раза) накапливается в нем. (Об агротехнике выращивания рассады томатов мы недавно напоминали нашим читателям в «АН» №5(246).

Итак, сорта. Самый маленький и самый сладкий – Пиноккио, куст 20–30 см высотой и плод 20 г весом.

Арктика – сверхранние, высотой 30–40 см, плоды до 15 г весом, с нежной сладкой малиново-розовой мякотью.

Вишенки – самые неприхотливые, высотой до 50 см, плоды весят 15–18 г, очень сладкие, бывают красные и желтые.

Черри Лиза – высотой до метра, плодоносят все лето. Куст усыпан плодами, урожайность 6–8 кг (!) при размере плодов всего 5–10 г. Помидорчики желто-оранжевого цвета сладкие до приторности с повышенным содержанием каротина.

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