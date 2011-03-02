Если у вас нету дачи

У меня, к сожалению, нет дачи, но есть большой балкон. И там я выращиваю много цветов в течение лета. А можно ли выращивать овощи? Какие вы посоветуете культуры для получения урожая на балконе?

С уважением, ваша читательница

Пичужкина Нина Петровна, Смоленск

Балконное или контейнерное овощеводство становится все более популярным в последнее время. Увлеклись такой агротехникой не только «безземельные» горожане, но и владельцы зимних садов. И даже приверженцы консервативного огородничества осваивают новые технологии на своих сотках. А начинать «контейнерный» сезон уже пора – сейте рассаду.

А вот этого не надо… Не удаются в контейнерах корнеплоды. Не сажайте, не тратьте зря время. Им слишком жарко и тесно в небольшом объеме почвы. Не годятся пчелоопыляемые огурцы – в городе слишком мало насекомых, а выше 7‑го этажа совсем нет никого. Огромные листья кабачков и тыкв будут угнетать другие растения – значит, не годятся. Картофель, лук-репку, баклажаны, капусту, редис также оставьте для садового участка.

В контейнерах на балконе хорошо удаются самые разные овощи. Но нужно правильно подобрать сорта и соблюдать агротехнику. А здесь имеются свои специфические требования.

Во-первых, ограниченное пространство балкона не позволяет выращивать крупные растения. Они должны быть компактны, не занимать много места и не мешать друг другу.

Во-вторых, небольшой объем питательного грунта обязывает подкармливать овощи значительно чаще, чем в обычном огороде. Оптимально – с каждым 3–4-м поливом.

В-третьих, контейнеры страдают от перегрева, поэтому важно поддерживать оптимальную температуру почвы. Обязательно мульчируйте почву белым материалом, бумагой, фольгой.

И в-четвертых, не допускайте пересыхания почвы, почаще опрыскивайте листья, следите за влажностью.

Теперь об ассортименте. Хорошо растут на балконе огурцы, томаты, салат, базилик, лук на перо, чеснок на зелень, укроп, кориандр, перец. И не забудьте про землянику, лучше ремонтантную.

Огурцы возьмите партенокарпические (самоплодные, не требующие опыления). Проверенные гибриды: Мурашка, Отелло, Щедрик, Магнат, Хрустикофф и, конечно же, любимая всеми «старушка» Зозуля.

Салат: Лолло Росса – красивый и вкусный, и Чудо 4 сезонов.

Укроп используйте кустовой, проверенный сорт – Кибрай.

Перец можно посадить любого сорта, все растения на балконе получаются компактных размеров. Но я советую сорт Патио Ред – толстостенный с очень нежным вкусом. И не забывайте перец регулярно потряхивать для удовлетворительного опыления. Хорошего вам урожая.