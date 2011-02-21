Каковы дрова – такова зола

Мы каждый выходной обязательно приезжаем на дачу, и за зиму накапливается много золы. Как ее использовать с наибольшей эффективностью? Можно ли применять золу для обработки семян? Екатерина Половцева, Новгородская область

Зола – ценное минеральное удобрение, доступное каждому дачнику, практически бесплатное и проверенное многовековой практикой. Ее применяют, наверное, все садоводы. Но не всякая зола пойдет на пользу нашему огороду. Каковы дрова – такова и зола.

Обычно в состав золы входят более 30 необходимых растению элементов. Главные – калий, фосфор, сера, кальций, кремний, железо и многие микроэлементы присутствуют в золе в достаточном количестве. А азота в золе почти нет, при горении его соединения уходят с дымом. Поэтому только одной золой в огороде никак не обойтись.

Самая «питательная» зола получается после сжигания картофельной ботвы. Листья, сено, солома, другие растительные остатки при сжигании также оставляют много ценных минеральных остатков. Потом идут дрова разных лиственных пород, затем хвойных. А удобрять золой от сжигания мусора недопустимо – можно вместо пользы получить ядовитую продукцию. На своей земле разумнее всего собирать золу, хранить ее в сухом месте, а в течение вегетационного периода пересыпать ею компост. Этим вы ускорите созревание компоста и получите великолепное органо-минеральное удобрение, пригодное для любых целей.

Стакан золы, растворенный в ведре воды, – прекрасная быстродействующая подкормка, эффективна для 2 кв. м. Вносят золу и под весеннюю перекопку (ведро сухой золы на 10 кв. м).

Зола – это удобрение, а не стимулятор для прорастания семян. Для улучшения всхожести и увеличения энергии прорастания лучше воспользоваться специальными биологически активными препаратами для предпосевной обработки семян. А золу добавлять в почву при перекопке или локально в посадочные бороздки.

Садоводам-любителям, располагающим зимой свободным временем, напоминаем старый, но надежный способ – дражирование семян на ленте в домашних условиях. В заваренный крахмальный клейстер предварительно добавьте немного золы и аккуратно капайте на тонкую (туалетную) бумагу. Пока питательный раствор не застыл, в каждую капельку поместите предварительно обработанное семя. Зола и клейстер послужат удобрением на первое время после всходов, а полоски с семенами очень удобно раскладывать по бороздкам в грядках.