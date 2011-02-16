Чем выше, тем интереснее

У нас лесной участок, растет рябиновая поросль, черемуха, березки, елочки, кустарник. Стараемся по мере сил и талантов окультуривать свой собственный лес. Давно хотим сделать беседку из плакучих рябин. Когда нужно прививать рябины и как правильно это делать? И еще, когда лучше всего перепрививать несколькими сортами взрослую яблоню?

Виктор и Антонина Курочкины, Дмитров

Прививка и перепрививка растений на своем участке – интересный и увлекательный процесс. И не только традиционные плодовые деревья достойны нашего внимания. Декоративные деревья и кустарники, послужившие нам моделями для экспериментов, через пару лет становятся настоящими произведениями садово-паркового искусства. Тем более что такое творчество под силу любому садоводу с нормальной координацией движений и даже новичку дачной жизни. А начинать этот процесс уже пора…

Как известно, прививки в саду можно проводить после начала сокодвижения у растений. В средней полосе у лиственных деревьев и кустарников этот период начинается в конце апреля и продолжается весь май. И даже в июне еще не поздно, главное, чтобы привой был в спящем состоянии. Но подготавливать взрослые растения к перепрививке нужно значительно раньше – в конце февраля-марте, ориентируясь по погоде. Вот этим мы предлагаем заняться.

Плакучие формы удаются у разных деревьев. Рябина, карагана (желтая акация), береза, вяз, граб, яблоня, ива и др. легко поддаются перепрививке.

Обретите привой Где взять привой? С плодовыми деревьями дело обстоит проще – черенки разных сортов можно приобрести в садовых центрах и плодовых питомниках. Черенки декоративных плакучих форм в продаже встретить сложнее, придется поискать. Проще всего попросить друзей и знакомых поделиться веточками с интересных экземпляров, тем более что заботливые садоводы регулярно проводят формирующую обрезку своих плакучих любимцев. Заготавливайте привой уже сейчас. Обретенные черенки храните до прививки правильно, проснувшиеся почки не допускаются! Обмакните нижние срезы в расплавленный парафин, заверните в 2–3 слоя в слегка влажную натуральную ткань (хлопчатобумажную или льняную), поместите в полиэтиленовый пакет, завяжите и положите в овощное отделение холодильника. Если температурный режим хранения (3–5 градусов) будет соблюден, то черенки отлично приживутся.

Прививая плакучие формы на низкий штамб (ствол дерева-подвоя до места прививки), получаем удивительное разнообразие декоративных садовых растений-солитеров. А из деревьев, привитых на высоком штамбе (выше 2 м), можно соорудить, например, «живую» беседку. Чем выше штамб, тем интереснее результат.

Итак, выберите в саду дерево-подвой. Определитесь с высотой штамба. Оставьте на штамбе 2–3 ветви и удалите все остальные ветви до планируемой прививки, вырезая на кольцо. Срезы обязательно замажьте варом. Выше планируемой прививки оставьте все ветви. Пусть пока дерево благополучно переживает полученный после обрезки стресс.

Когда наступит время прививок, срежьте верхушку и прививайте черенки привоя за кору или любым другим способом, который получается у вас лучше всего. Оставленные на штамбе ниже прививки ветви не трогайте, они необходимы дереву для активного фотосинтеза в переходный период формирования нового листового аппарата. Их нужно будет удалять постепенно, в течение 1–2 лет. Подробно о таких прививках мы обязательно расскажем в одном из весенних номеров «АН».

Аналогично подготовьте взрослое плодовое дерево. Перепрививать несколькими сортами лучше всего в скелетные ветви. Поэтому оставлять технологически необходимые веточки можно не только на самом штамбе, но и на скелетных ветвях до места планируемой прививки.

А пока запасаемся нужным привоем и ждем весну.