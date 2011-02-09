Близнецы в курятнике

Прошлым летом решили завести кур на даче. Тем более живем здесь почти круглый год. Построили утепленный курятник. Пора ли уже выводить цыплят для летнего периода? И еще. В самых крупных яйцах у наших кур оказывается по два зародыша, и птенцы из таких яиц не вылупляются. Почему не выживают «близнецы»?

Григорий Липкин, Тульская область

Очень приятно, что количество дачников-птицеводов каждый год увеличивается. Надеемся, свою скромную роль в этом процессе сыграли материалы «АН» на «куриную» тему. Итак, с удовольствием отвечаем читателю.

Первое. При наличии утепленного курятника и хорошего ухода куры несутся зимой вполне удовлетворительно. Поэтому смело можно и даже нужно уже сейчас позаботиться о молодом поколении. Тогда и молоденькие курочки начнут нестись летом, и бройлеры вырастут до нужной кондиции.

Второе. Самые крупные яйца иногда бывают двухжелтковые. Из них здоровые птенцы, к сожалению, не вылупляются. Два эмбриона нормально развиваются очень непродолжительное время, а затем начинают мешать друг другу в тесном пространстве скорлупы. Для двух птенцов эта «жилплощадь» не предназначена. Цыплята задыхаются и погибают.

Третье. Внимательно отбирайте яйца для инкубирования. Они должны быть оптимальных размеров, правильной формы, без трещин и дефектов скорлупы, свежие. Посмотрев на просвет, отберите яйца с верхним расположением воздушного пузыря. А двухжелтковые яйца используйте для яичницы.

Четвертое. Одна наседка гарантированно высиживает 10–12 яиц. Если их больше, то часть может оказаться в некомфортных условиях, и зародыши погибнут. А хорошими наседками бывают далеко не все несушки.

Пятое. Приобретите бытовой инкубатор, и «рентабельность» ваших курочек-наседок повысится почти до 100%.

Шестое. Если, несмотря на все усилия инкубирования, «выход» цыплят менее 50%, есть смысл поменять петушка.