Мои помидоры будут лучшие

Я живу в поселке в собственном доме. И у меня каждый год одни и те же проблемы с помидорной рассадой: медленно растет, часто погибает. Городские дачники приезжают весной, так у них уже цветы и даже маленькие помидорчики на рассаде. Моя почва питательная, удобренная, заготавливаю с осени, подкармливаю. Но у них все равно помидоры лучше… Может, надо сеять рассаду очень рано?

Наталья Петровна, Ивановская область

На первый взгляд нехитрый процесс выращивания рассады имеет свои секреты.

Несоблюдение простейшей агротехники выращивания рассады может привести к неудовлетворительным результатам. Во-первых, любая рассада (в том числе молоденькие томаты) не любит сквозняков и резких перепадов температуры и влажности. Оптимальная температура для выращивания рассады томатов – около 20 градусов днем и 16 градусов ночью. Причем температура почвы должна быть в этих же пределах. В городской квартире при постоянной работе центрального отопления соблюсти такие условия несложно. А для сельского дома с печным отоплением характерны большие перепады температур. Если ниже 15 градусов – рост томатов резко замедляется, а при длительных 10-градусных периодах растение погибает.

Во-вторых, рассаде нужен хороший свет. Низкая освещенность также приводит к угнетению растений. В сельских домах инсоляция обычно недостаточная, а на подоконниках сложно соблюсти температурный режим.

В-третьих, почва для рассады должна быть питательная, но без свежей органики! Иначе начнут прекрасно себя чувствовать различные болезни (черная ножка например), а рассада получится никакая. Лучше всего составить субстрат из торфа, песка, огородной почвы и биогумуса (1:1:1:1) – просто и надежно. А по мере надобности проводить жидкие подкормки.

Понижая температуру, можно замедлить рост переросшей рассады, а, создав комфортные условия, получить качественный посадочный материал.

И в-четвертых, уже пора приступать к севу поздних высокорослых сортов томатов для выращивания в закрытом грунте. Сначала рекомендую провести предпосевную подготовку семян. Я всегда делаю так: выдерживаю семена 20–25 минут в воде, нагретой до 50 градусов. Затем подсушиваю. Потом обрабатываю стимуляторами для прорастания (строго по инструкции). И далее заворачиваю во влажную ткань, помещаю в п/э пакет и кладу в теплое место (+25о). Через три дня семена проклевываются, и я их рассаживаю в лоточки по схеме 1х1 см. А после появления настоящего листа пикирую по горшочкам.

Кстати, если проращивать при 15 градусах, то всходы будут слабее и появятся только через две недели.

Рассаду высокорослых поздних сортов томатов в возрасте 70–75 дней (от момента всходов) можно высаживать в теплицу.