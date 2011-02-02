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Бразильская звезда

Два секрета красавицы пассифлоры

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовила Мария Дутова ]

Бразильская звезда

Мне прошлой весной подарили очень красивый комнатный цветок, сказали, что называется он «Кавалерийская звезда». Летом на даче моя вьющаяся звездочка росла чудесно. Я привезла ее в город уже в ноябре. Она и здесь хорошо растет, добралась уже до потолка. Но, увы, концы побегов увядают. И цвести стала хуже. А говорили, что этот цветок многолетний. Что я делаю неправильно? Или звездочка не многолетняя?      Спасибо, Валентина Алексеевна, Ковров

Комнатное растение нашей читательницы, о котором она так беспокоится, – пассифлора голубая (Passiflora). У растения есть народные названия: страстоцвет или кавалерская звезда (а не кавалерийская). Эта вечнозеленая лиана родилась в теплом климате Аргентины и Бразилии, где отлично себя чувствует в дикой природе. Поэтому условия для роста в комнатной культуре пассифлоре требуются соответствующие.

Растет лиана быстро, цепляясь за опору усиками. На концах побегов регулярно появляются необычные цветки. Они очень крупные, до 10 см в диаметре, ярко-голубые с зеленоватым отливом. А по форме напоминают звезду. Отсюда и народное название.

Действительно, у себя на родине, в солнечной Бразилии, страстоцвет вечнозеленый и постоянно цветущий. В нашей средней полосе пассифлору можно выращивать только в комнатной культуре, но применяя два вида агротехники. Первый способ – создание периода зимнего отдыха. Зимой, при температуре 10–14 градусов, растение сбрасывает листья и отдыхает. В марте горшок можно внести в теплое помещение, и растение начнет активно расти. Второй способ – создать необходимые условия для круглогодичного вегетирования – вечное лето. В зимних садах при поддержании постоянно высоких влажности и температуры пассифлора будет прекрасно расти.

В городской квартире, особенно в домах с бетонными стенами, зимой бывает очень сухо. А под потолком и очень жарко. И звезда страдает от сухости воздуха и перепадов температуры между корневой системой в горшке и основной лиственной массой наверху.

В этом случае немедленно снимите страстоцвет с высокой опоры и дайте растению возможность расти на более низком уровне, располагаясь горизонтально. Используйте для этого какую-либо решетку. Длинные плети аккуратно расправьте в стороны или заверните по спирали. Получится пушистый «куст». Поливайте регулярно, опрыскивайте. Раз в два года пересаживайте в новый плодородный грунт, в период обильного цветения подкармливайте.

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