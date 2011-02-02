Всех выгоним!

У нас в подвале загородного дома хранятся запасы прошлогоднего урожая. К сожалению, корнеплоды начали прорастать. Зелень петрушки используем понемногу, а что можно сделать с прорастающими морковью и свеклой?

С уважением, ваши читатели супруги Кошечкины, Смоленская область

Как только начинает прибавляться день, хранящиеся в закромах морковь, свекла, петрушка, сельдерей, дайкон и прочие овощи «узнают» об этом безошибочно. И, если условия хранения неподходящие, прорастание корнеплодов неизбежно. И мы с вами, дорогие садоводы, каждый год переживаем по поводу пропадающего урожая.

Самое правильное, что нужно сделать, – изменить условия хранения в лучшую сторону. Снизить температуру в хранилище до комфортной (1–3 градуса тепла) и влажность воздуха поддерживать в оптимуме (90–95%). Но часто по вполне объективным причинам не удается добиться таких условий. А экологически чистый урожай жалко, прорастает…

Итак, займемся выгонкой корнеплодов. Практически все корнеплоды, выращиваемые на огородах средней полосы, – двулетние растения. В мясистом корневище в конце первого года жизни они запасли все необходимые питательные вещества для роста во втором сезоне. Получив сигнал «свыше», корнеплоды проснулись, вышли из состояния покоя и начали активно прорастать, перераспределяя полезные витамины в молодую ботву. Вот и отлично! Будем есть вкуснейшие свежие овощи.

Вытаскивайте их поскорее из подземелья и сажайте в горшки. Для свеклы подойдут плоские широкие горшочки, для моркови и петрушки – поглубже. Заполните горшки обычной садовой почвой, свеклу посадите «по плечики». Морковь и петрушку заглубите, сажая вертикально. Оставляйте зазор между корнеплодами около 1 см. Полейте, поставьте на подоконник или утепленный балкон с положительными температурами. Идеальные условия для роста зелени – 12–16 градусов тепла, светлое место. Если у вас есть зимний сад или теплая веранда и вы располагаете достаточно свободным пространством, то можете посадить корнеплоды в ящики и обустроить небольшой огородик на полу.

Срезайте зелень регулярно. Морковная выгоночная ботва очень нежная и вкусная, а полезная какая! Режьте зелень в салаты, варите супы, тушите соте. Приятного аппетита!